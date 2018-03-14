【焦點新股】分析：賓仕與天福關連度不大，難帶動同業股份炒作

《經濟通通訊社記者陳佩珊１４日報道》天仁茗茶香港特許經營商賓仕國際（０１７０５）

招股反應理想，一手中籤率僅３％，需求緊張。事實上，早於２０１１年在港上市的天福

（０６８６８），大股東與賓仕國際屬於同一家族，未有持貨的投資者，若果憂慮賓仕上市後需

要「高追」，是否適宜投資天福？

天仁茗茶母公司天仁集團的創辦人為李瑞河，他於１９６１年在台南開設第一家「天仁茗茶

」，其後決定離開天仁集團並到內地發展，於１９９３年在內地創立「天福茗茶」，目前在中國

大陸天福茗茶的門市已經超過１３７０家。２０１１年天福品牌在港上市，資料顯示，李瑞河在

天福的最新持股比例為１５﹒３８％。



＊賓仕難帶度板塊炒作，天福成交偏低＊



大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑對本通訊社表示，兩者業務性質相似，但持

股關連度不大，不可直接比較。現時天福市盈率２３倍，若果賓仕市盈率升至３０倍，或可帶動

天福股價追上。不過，賓仕的上市價只有１元，規模不大，即使上市反應熱烈，亦不代表會帶動

同業股份炒起，建議市場不應分散注意力。

他建議，若果要投資與賓仕有關的飲品股，應留意較大型的股份，例如是統一

（００２２０）及中國旺旺（００１５１）。

信誠證券期貨副總裁何智威亦表示，市場對天福的認識不深，成交額亦小，資產值不高，不

建議投資者買天福，而類似股份碧生源（００９２６）自上市以來的表現一直乏善可陳，因此亦

不看好這類股份的長遠走勢。

