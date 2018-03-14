【長和預測】券商料長實受非地產業務推動，核心盈利最多升３４％

《經濟通通訊社者余萃雯１４日報道》長實集團（０１１１３）去年出售逾３０００單位，

超額完成銷售目標並套現超過５億元成本地地產商之中的「吸金王」，公司業績表現能否如其賣

樓成績般亮麗將於本周五揭盅。市場預料長實２０１７年「成績表」亦會表現不錯，純利最高升

６﹒２％，而核心盈利最多升３３﹒９％。

綜合彭博分析，多間券商預估長實純利介乎１８７﹒９９億元至２２７﹒１８億元，較

２０１６年同期的１９４﹒１５億元比，最保守估計跌３﹒２％而最進取估計錄６﹒２％增長。

至於扣除投資物業重估收益前核心盈利，券商預料與２０１６年長實所錄得的１８０﹒３２

億元比較，２０１７年將升３﹒９％至３３﹒９％，達１８７﹒３３億元至２４１﹒４２億元。



＊市場關注長實會否再增加派息＊



雖然長實「海之戀」及「維海頌」等新盤銷情熾熱令去年賣地成績破紀錄，但此等單位都未

會於去年業績中入帳，去年完成建造階段的項目只有「星漣海」及淺水灣道９０號項目。野村預

測，長實約有６７﹒３６億元的物業銷售收入及１８﹒７２億元盈利將於２０１７年下半年入帳

，當中包括「星漣海」、「君柏」、「意花園」、「維港．星岸」等。

在中國發展物業方面，野村認為雖然長實於今年入帳的物業主要位於二、三線城市，但以總

樓面面積計仍有增長。該行預期２０１７年下半年及全年的入帳中國物業銷售額分別按半年升

２％至７４億元及按年升５％至１８４億元。

星展唯高達研究部董事及香港房地產業分析師丘卓文向《經濟通通訊社》表示，由於長實去

年表現造好，預料其核心盈利能升４％至１８８億元。他又提到，公司早前成功出售多項物業，

而公司上半年派息已升逾一成，因此可關注公司會否再增加派息。



＊非地產業務貢獻增加＊



對於長實的非地產業務，丘卓文指，飛機租賃業務業務將會有全年貢獻，因此貢獻將較

２０１６年多。摩根士丹利則預期，長實的香港及中國物業整體銷售收入所下跌的兩成將被非地

產業務貢獻的２７億元ＥＢＩＴ所抵銷。

大摩估計，２０１７年長實的飛機租賃業務業務將貢獻１０億元、加拿大家具設備公司

Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｈｏｍｅ Ｃｏｍｆｏｒｔ貢獻４億元、澳洲能源公司ＤＵＥＴ貢獻１２億

元，以及德國計量和能源管理集團依斯塔Ｉｓｔａ貢獻１億元。

市場亦關注公長在中環中心出售及和記大廈再發展有沒有最新消息，而在非地產業務上有沒

有任何潛在併購以及公司會否以資金再作回購亦是另外股東關心的焦點。

