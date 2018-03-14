《日入而息》賓仕一手賺過萬，貿易戰陰霾不散，港股四連升斷纜

《今天重點》﹡傳特朗普對６００億美元中國商品徵稅，目標科技電訊業

﹡賓仕（０１７０５）收３﹒９８元高招股價近３倍，每手賺１１９２０；分

析料賓仕上市初期有炒作，惟不看好長遠走勢；賓仕表示今年多開８間天仁

店，加價幅度或按通脹

﹡國泰（００２９３）去年虧損擴大至１２﹒６億元，派中期息５仙；國泰三

跑完成前料整體運力升４％，暫時亦未有新裁員計劃；國泰史樂山稱繼續留

任見證三年企業轉型計劃，去年國泰面對大挑戰



《即日市況》﹡港股四連升斷纜，收３１４３５跌１６６點，５０天線失而復得



《深滬股市》﹡中證監開出史上最大罰單，滬指收跌０﹒６％失三千三



《美元匯價》﹡美國政局未明及貿易戰陰霾，美元續震盪尋底；歐元最新報１﹒２３６５╱

６６，日圓最新報１０６﹒５２╱５４



《公司業績》﹡旭輝（００８８４）全年純利增７２％至４８億元人民幣，息１８港仙

﹡遠東環球（００８３０）去年賺１﹒０１億元，增１４％，派息增至１仙

﹡金蝶（００２６８）年度賺３億元人民幣，增８％，息１﹒３分

﹡英國保誠去年多賺２４％，宣布將業務一拆二

﹡海通國際（００６６５）去年賺３０﹒２８億元升８０％，派息１８仙

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年淨利潤升四成，息０﹒１９２美元

﹡保誠（０２３７８）去年純利增２４％，第二次中期息３２﹒５便士

﹡先進半導體（０３３５５）去年利潤按年升７５﹒８％，不派息



《公司資訊》﹡國泰（００２９３）客運收益減少０﹒８％，對今年貨運業務前景樂觀；國

泰及港龍航空燃油成本總額增２７％，惟燃油對沖虧損減少

﹡康華醫療（０３６８９）入股安徽康復醫療業務，涉資７８６６萬元人民幣

﹡創科實業（００６６９）特朗普保護主義非針對單一企業，新產品創造加價

機會

﹡華隆金控（０１６８２）獲牌照法庭授出放債人牌照

﹡保誠（０２３７８）擬分拆英國及歐洲業務並出售年金組合，明日復牌

﹡奧思集團（０１１６１）公眾持股量為２２﹒５７％，未達上市規則要求

﹡結好（０００６４）附屬出資不逾３﹒５億成立合營發展倫敦地皮

﹡寶威（０００２４）鋰礦項目已產出首批鋰輝石精礦

﹡中海重工（００６５１）與星洲上市造船公司、江西瑞昌政府訂立戰略合作

協議

﹡中國智慧能源（０１００４）購寧夏光伏發電項目，涉資８﹒５億元人民幣

﹡天譽置業（０００５９）斥逾４８億元人民幣收購重慶商住物業項目

﹡百田石油（０８０１１）附屬與菲律賓公司訂立原油買賣協議

﹡亞洲實業（０１７３７）集團積極降低客戶集中問題

﹡賓仕（０１７０５）今年多開８間天仁店，加價幅度或按通脹

﹡偉業控股（０１５７０）尋求新交所除牌





《國企紅籌》﹡首創（０２８６８）逾１８億購天津商住項目餘下股權

﹡國航（００７５３）首兩個月乘客人數按年增５﹒９％

﹡越秀地產（００１２３）擬於上交所發行資產支持證券

﹡耐世特（０１３１６）今年將增加廠房；今日股價跌因投資者對業績表現期

望過高

﹡遠東環球（００８３０）向中國建築國際購工程諮詢及通信業務，代價

７０００萬元人民幣

﹡中石化油服（０１０３３）旗下獲中標原油管道施工項目

﹡平保（０２３１８）首兩月保費收入升近兩成至１９２９億元人民幣

﹡華潤置地（０１１０９）上月內地收購４幅地塊，涉１２３億元人民幣



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）拓展電競新業務，料明年銷量增長明顯

﹡Ａ８新媒體（００８００）增持影視劇本業務，涉資７３２２萬元人民幣

﹡騰訊與聯發科技深度合作，「ＡＩ＋安全」將全面落地

﹡中國教育（００８３９）未來仍有積極收購動作，海外市場集中小規模學校

﹡金蝶（００２６８）料雲服務下半年收支平衡，２０２０年收入佔逾六成

﹡旭輝（００８８４）未來２至３年大灣區投資額佔比增至兩成，暫不再發永

續債

﹡海通國際（００６６５）今年目標助內地企業在美上市，港股估值仍低



《中國要聞》﹡首２月社會消費品零售總額增９﹒７％，略低預期；２月人行口徑外匯佔款

餘額增４０億元人民幣

﹡統計局表示首２月工業增加值增７﹒２％，勝預期；首２月全國固定資產投

資增７﹒９％，勝預期；首２月全國商品住宅銷售額增１５﹒７％；首２月

房地產投資增９﹒９％；首２月原煤、天然氣及電力生產較快增長；汽車單

價上升助推消費增長，樓市料平穩發展；經濟邁向高質量發展，首２月起步

較好

﹡統計局毛盛勇稱有條件有信心實現經濟增６﹒５％目標

﹡北八道涉市場操縱，中證監罰５５億元史上最大

﹡浙江自貿區與上期所簽署戰略合作協議

﹡中指院表示上周一線城市樓市成交量同比大跌逾四成

﹡螞蟻金服１﹒８億美元入股巴基斯坦小微金融業務

﹡中保監調整商業車險自主定價，七地區納入調整範圍

﹡招商基金發行首隻ＭＳＣＩ中國Ａ股國際通指數基金

﹡發改委表示內地成品油價格不作調整

﹡恆生電子表示螞蟻金服間接持股，密切關注ＣＤＲ業務

﹡樂視網表示股票交易波動幅度較大，下午起停牌

﹡人行推５００億逆回購利率持平，連續第三日淨投放；２月貨幣市場成交同

比增１３﹒０８％

﹡海航擬悉售希爾頓渡假村業務所有持股，套現８６億元

﹡工信部表示推動智能製造和綠色製造發展，加強品牌建設

﹡商務部表示首２月非金融類對外直接投資增２５﹒２％

﹡中國民航總局表示首２月客運增長逾９％，貨運增１１％；海航拖欠航油等

費用，已約談未採強制性措施



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１１０３８﹒８點



《其他消息》﹡王光亞形容補選結果「不錯」，反映港人理智

﹡香港眾志周庭表示傾向提出選舉呈請

﹡郭卓堅指民主建港意味獨立，司法覆核鄭泳舜議員資格；郭卓堅稱收到恐嚇

電話，疑因司法覆核鄭泳舜議員資格

﹡黃之鋒稱實體宣傳與網絡宣傳同樣重要

﹡鄭泳舜稱一向支持一國兩制，尊重市民司法覆核的選擇

﹡民主派與陳茂波會面促直接派錢，稱仍要商討投票意向

﹡陳茂波冀上市程序更適應市場轉變，續加強與內地聯繫

﹡政府再度委任薛建平出任首長級薪常會委員，任期兩年；政府再度委任陳智

思出任降低食物中鹽和糖委員會主席

﹡證監會不同意監管受內地影響，與內地非競爭關係可達至雙贏；保薦人工作

有不足之處，擬本月就保薦人缺失發通告

﹡唐家成稱證監會行動對市場有正面影響，與廉署合作陸續有來

﹡深股通額度全日用３﹒２億元；滬股通額度全日用４﹒１７億

﹡按證公司表示暫無意放寬九成按保，積極考慮加推終身年金

﹡德勤表示三大因素推動今年亞太經濟體增速超預期

﹡外匯基金２月境外資產增加１６３億元

﹡Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ稱應容許其他未有收入公司來港上市

﹡利嘉閣表示上月私宅轉手平均賺８６﹒５％，２８月新高



《兩會直擊》﹡滬金融辦副主任表示擴大金融市場開放，提升國際化

﹡汪洋當選全國政協主席，董建華、梁振英連任副主席

﹡陳馮富珍當選全國政協常委，許家印連任常委

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