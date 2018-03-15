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即市新聞

15/03/2018 08:02

《日出而作》道指跌２４８點穿二萬五，新秀麗全年盈利勝預期

　
　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４７５８．１２　跌　　２４８．９１點╱１．００％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７４９．４８　跌　　　１５．８３點╱０．５７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４９６．８１　跌　　　１４．２０點╱０．１９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１３２．６９　跌　　　　６．０９點╱０．０９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２３７．７４　升　　　１６．７１點╱０．１４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２３３．３６　跌　　　　９．４３點╱０．１８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．１５，歐元兌美元１．２３７４
　
　　《最新資訊》﹡美國２月零售銷售跌０﹒１％，遜預期
　　　　　　　　﹡６３　Ｐｏｋｆｕｌａｍ標售，１１天沽１２９伙
　　　　　　　　﹡ＭＡＬＩＢＵ收近１８００票，超購４﹒６倍
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）香港仔南津﹒迎岸，趕月內推
　　　　　　　　﹡星星地產旗下元朗商廈虹方，呎價高見１３７５０元
　　　　　　　　﹡新西蘭第四季經濟增長遜預期，紐元受壓
　　　　　　　　﹡英俄間諜毒殺案升級，英國驅逐２３名俄羅斯外交官
　　　　　　　　﹡施羅德發表道歐洲央行或將調整政策方向
　　　　　　　　﹡憂中美貿易戰美股全面下挫，十年期美債收益率跌
　　　　　　　　﹡美元微升結束三連跌，惟前景仍不明朗
　　　　　　　　﹡孫宏斌辭樂視網董事長職務，傳互聯網頂級企業新接盤
　　　　　　　　﹡ＫＫ文化（００５５０）料去年度淨虧損擴大
　　　　　　　　﹡永耀（０８０２２）料去年度虧損維持約６５００萬元
　　　　　　　　﹡星光文化（０１１５９）料全年虧損大增約２億元
　　　　　　　　﹡星美文化（０２３６６）料年度盈轉虧，電影投資收入跌
　　　　　　　　﹡庫德洛任白宮首席經濟顧問，倡在貿易問題上嚴懲中國
　　　　　　　　﹡李氏大藥廠（００９５０）宣布收購中國腫瘤藥物公司６５％股權，涉
　　　　　　　　　４６﹒８萬美元
　　　　　　　　﹡匯能集團（０１５３９）折讓近１３％配股，淨集資５２９０萬元
　　　　　　　　﹡新秀麗去年度多賺３１％至３﹒３億美元勝預期，息７﹒７２美仙
　　　　　　　　﹡鼎和礦業（００７０５）合資拓商品採購及進出口業務
　
　　《國企紅籌》﹡南航（０１０５５）首兩個月乘客人數按年增６﹒９５％
　　　　　　　　﹡重慶機電（０２７２２）獲尼泊爾水電站項目總承包合同
　　　　　　　　﹡浪潮國際（００５９６）料去年溢利增長約６０％
　　　　　　　　﹡中國玻璃（０３３００）料去年溢利增至最少六千萬人幣
　　　　　　　　﹡中奧到家（０１５３８）去年虧轉盈最少７５００萬人幣
　
　　《神州民企》﹡奧園（０３８８３）再購西半山燕貽大廈２伙
　　　　　　　　﹡啟迪國際（００８７２）公布國家智能網聯汽車創新中心獲長安汽車入股
　
　　《中國要聞》﹡京東冀港引入無人商店
　　　　　　　　﹡鈷價暴漲掀熱潮，格林美聯、嘉能可簽鈷資源採購協議
　　　　　　　　﹡銀聯證實支付寶微信接入銀聯方案屬實，尚處初始階段
　　　　　　　　﹡上交所表示拓寬「一帶一路」建設直接融資渠道
　　　　　　　　﹡上海２月個人房貸增速降至１０％以下，兩年來首次
　　　　　　　　﹡上期所２月共處理異常交易行為５５宗
　　　　　　　　﹡江西省本周五在上交所發行逾２０４億地方債

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