《運籌帷幄－梁業豪》比較風險與回報

《運籌帷幄》「低風險，低回報；高風險，高風險」從來都是股票投資市場內的定律。大家

不要只羨慕別人成功博取到豐厚的利潤，應將注意力放於他們所冒的風險程度身上，然後問問自

己，有沒有同樣的膽量、信心和情緒智商，去面對入市後可能出現的種種市況變化。選擇適合自

己的股票類別作投資時，大家可將持有個別股票背後的風險程度作比較，了解不同的風險與回報

。也許大家都曾聽過歷史波幅這個技術分析指標，卻因其計算程式較為複雜，而不加以理會。其

實，歷史波幅正是最能直接為我們分辨出所持股票的風險高低的工具。

大家根本上不用花時間學懂歷史波幅的計算方法，只須於《經濟通》報價機畫面上，便可輕

易地找得到所有股票的歷史波幅。以恆生綜合大型股指數成分股為例，中電（００００２）的

２０天年度化歷史波幅最低，於本月１日收市時報１３﹒７７０％；融創中國（０１９１８）的

２０天年度化歷史波幅最高，報６８﹒９４８％。至於恆生指數與國企指數，則報

２８﹒０７０％和３３﹒３３０％。由此可見，若我們持有中電，所冒的風險應是恆生綜合大型

股中最低的，但大家亦不應對獲利幅度（相對於其餘恆生綜合大型股指數成分股）有很大的期望

。但若各位持有融創中國，所冒的風險會較持有表現與恆生指數掛勾的盈富基金（０２８００）

高得多。那麼，為何仍會有這麼多投資者買賣這些股票呢？當然是取其特高的回報吧。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

