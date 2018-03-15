《盤前攻略》受外圍影響港股初段料走軟，於５０天線整固

《經濟通通訊社１５日專訊》市場憂慮中美兩國之間可能爆發貿易戰，美國大型業績將受到
負面衝擊，而波音可能是最大受害者，華爾街三大指數先升後跌。道指收市跌２４８點或１％，
報２４７５８點；標準普爾５００指數跌１５點或０﹒５７％，報２７４９點；納指跌１４點或
０﹒１９％，報７４９６點。美股全面各下，預計港股今日初段走勢會受負面影響。
＊續擔憂貿易戰，港股ＡＤＲ跌１４５點＊
港股ＡＤＲ比例指數跌１４５點或０﹒４７％，報３１２８９點。預託證券造價普遍下跌，
建行跌０﹒８４％，折合港元報８﹒４１元。國壽跌０﹒８５％，折合港元報２３﹒０５元。中
銀香港跌０﹒７４％，折合港元報３９﹒５元。中國銀行跌０﹒７６％，折合港元報４﹒４１元
。騰訊跌０﹒８１％，折合港元報４５９﹒８５元。
港股上日一度下挫４５９點低見３１１４１點，受累美國總統特朗普辭退國務卿蒂勒森，加
上有指美國計劃最快下周宣布擴大對中國開徵關稅，惟尾段在騰訊（００７００）倒升支持下，
大市跌幅大為收窄，最終收跌１６６點或０﹒５３％，報３１４３５點，終止四連升，５０天線
（３１３２５點）失而復得。主板成交１０３２﹒１９億元減少約６％。
＊港股市底確不弱，惟仍受美股震盪拖累＊
港股昨日尾市跌大幅收窄，儘管顯示市底不弱，但由於美股震盪，再加上富時指數本周五（
１６日）收市後換馬，預計大市短期仍會有少許沽壓盤。預計港股今早初段偏軟，但同時騰訊下
周三（２１日）放榜，績前可能偷步炒上，成為支撐大市動力之一，故展望短線港股於５０天線
反覆上落整固。（ｆｆ）