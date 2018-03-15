《盤前攻略》受外圍影響港股初段料走軟，於５０天線整固

《經濟通通訊社１５日專訊》市場憂慮中美兩國之間可能爆發貿易戰，美國大型業績將受到

負面衝擊，而波音可能是最大受害者，華爾街三大指數先升後跌。道指收市跌２４８點或１％，

報２４７５８點；標準普爾５００指數跌１５點或０﹒５７％，報２７４９點；納指跌１４點或

０﹒１９％，報７４９６點。美股全面各下，預計港股今日初段走勢會受負面影響。



＊續擔憂貿易戰，港股ＡＤＲ跌１４５點＊



港股ＡＤＲ比例指數跌１４５點或０﹒４７％，報３１２８９點。預託證券造價普遍下跌，

建行跌０﹒８４％，折合港元報８﹒４１元。國壽跌０﹒８５％，折合港元報２３﹒０５元。中

銀香港跌０﹒７４％，折合港元報３９﹒５元。中國銀行跌０﹒７６％，折合港元報４﹒４１元

。騰訊跌０﹒８１％，折合港元報４５９﹒８５元。

港股上日一度下挫４５９點低見３１１４１點，受累美國總統特朗普辭退國務卿蒂勒森，加

上有指美國計劃最快下周宣布擴大對中國開徵關稅，惟尾段在騰訊（００７００）倒升支持下，

大市跌幅大為收窄，最終收跌１６６點或０﹒５３％，報３１４３５點，終止四連升，５０天線

（３１３２５點）失而復得。主板成交１０３２﹒１９億元減少約６％。



＊港股市底確不弱，惟仍受美股震盪拖累＊



港股昨日尾市跌大幅收窄，儘管顯示市底不弱，但由於美股震盪，再加上富時指數本周五（

１６日）收市後換馬，預計大市短期仍會有少許沽壓盤。預計港股今早初段偏軟，但同時騰訊下

周三（２１日）放榜，績前可能偷步炒上，成為支撐大市動力之一，故展望短線港股於５０天線

反覆上落整固。（ｆｆ）

