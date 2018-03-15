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15/03/2018 09:15

《國金與投資－曾廣標》霍金留下來的智慧

　　《國金與投資》當代最偉大科學家霍金（Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｈａｗｋｉｎｇ）去世，舉世哀
悼和讚揚。霍金享年７６歲，他於１９４２年１月８日在英國牛津出生，該天是伽利略的忌日，
他死於２０１８年３月１４日，該天是愛恩斯坦的生日，這似乎證明了三位探索宇宙的偉人
，冥冥中有點相關。於是，人們寧願相信，偉人雖然先後離世，但只是以另一種形式繼續他們對
人類的貢獻。
　
＊活得有樂趣諾獎有遺憾＊
　
　　霍金受到世人的喜愛，除了由於他能以最簡單的語言來解釋最深奧的宇宙之謎，同時，他大
半生與病魔對抗卻積極有為，也成為了人生的指引，「最重要是活著」，「要活得有樂趣」。
　　經過霍金的指導，宇宙不僅是哲學的問題，宗教的問題，更加是物理學的問題，他提出了大
爆炸生宇宙，不斷膨脹卻無邊際，黑洞的威力以及其可以告終等論說，使普通人發覺到天體物理
學也是可以普及化，可以明白。不過，由於霍金不少理論仍缺乏實證，因此，他一生未能獲得諾
貝爾獎項。這是該個獎項的遺憾，而不是霍金的遺憾！
　
＊高文明外星人但願不接觸＊
　
　　在宇宙之中，地球和人類是何特渺小，然而，在人類科技可以溝通的範圍內，人類卻很可能
已是最靈長的生物，但霍金亦指出，所謂的更高文明的外星人，在宇宙之中卻很可能存在，只是
也未能與人類接觸而已。
　　對於這類的接觸，霍金認為不是好事，因為外星人的文明差不多肯定會高於人類，到時，人
類便有災難了。
　
＊移居外星逃出地球？＊
　
　　霍金也喜愛預言，他指出人類的好鬥，將會用盡資源，使地球變成不宜居的地方，因此，要
考慮殖民到其他星球，要到外太空找出路。
　　人類的科學不斷進步，但對自然界和環境的破壞卻越來越嚴重，酷熱或水災或疫症或戰爭，
可能提早把人類物種終結。近年，大國和私人企業恢復探空，以至世人對環保更力重視了，也是
受霍金的影響。
　
＊聯想起的投資機會＊
　
　　霍金本來與投資亳無關係，盡管他笑說宇宙的膨脹是好事不似通貨膨脹是壞事，但也有一些
投資人認為霍金的研究帶來了新的投資機會，例如環保企業以至探空企業都有上市。它們也應該
算是新經濟的一部分吧，部分已有實際成績，大部分還是提供夢想的概念公司。
　　霍金去世當晚，我在網上查看了數隻探空概念股，股價普遍都下跌，或者，投資者認為，當
沒有了霍金的「力撐」，探空概念股短期內難有好運。
　　或者，殖民外太空是較長遠的計劃，但地球未來１００年的生死存亡，卻很可能在於能否戰
勝對環境的破壞，而環保相關股票，不少將繼續是牛股，要看投資者能否把握機會。
　
＊互相尊重地球村真正朋友＊
　
　　霍金往哪裡去了，安息了還是在天際漫遊？這無需爭論。霍金的天體物理學說將長期影響人
類社會，這一定是不爭的事實。作為一個普通的地球村居民，霍金一向鼓吹尊重各國的傳統和文
化，各國應聯手發展而不是互相敵對。他雖是殘疾之驅，大多數時間在留者英國做研究，但他也
不馳勞累，有機會便到外國訪問，他曾三次到中國訪問，包括２００６年也來了香港。雖然他之
後沒有再來，但他透過互聯網與中國網民繼續交換意見，是偉大的導師和真正的朋友。
《資深評論員　曾廣標》

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