《行內行外－梁崇讓》每件事皆可「說了算」？

《行內行外》在科技和互聯網的快速發展下，全球資金自由流動的速率越來越快和更趨頻繁

，雖然在十年前０７－０８年間美國爆發了金融海嘯，衝擊了全球經濟，但金融業仍是當今時代

的重要產業，受到各國投資者和政府極度重視的行業。各國的金融交易所，為爭取海外資金或企

業到當地上市，搞盡腦汁，各出奇謀，大力宣傳去吸引外資和招徠巨企。故政府在訂立制度時，

會首考慮到大型企業的利益和要求，因而也造成了矛盾和不同的意見，不過這些意見的爭議，最

後總是由強勢的大集團或政府主導，他們說了算。

事實香港政府有關當局的任何政策，都有既定立場，學者、專業人士和行內人士也都很明白

，理想和現實環境各有不同這個道理。而特區有關當局對金融制度似是採取以利益為先，而非以

保障投資者利益為出發點，因此容易造成制度失衡和監管困難。此外在諮詢過程中，發表意見和

表態者，也因當局的立場而決定了其意見的取向，其意見是否中肯已成疑問？許多時候，所謂諮

詢早已有既定方向，因此往往被人稱為「假諮詢」，諮詢只是「做騷」而已，目的是為決策者找

個推行的理據，也可卸卻將來的責任。可恨的是每當制度出現問題，最終被犧牲的往往是普羅大

眾和散戶投資者，這時才發覺制度把關出現問題，但可惜為時已晚了。

十九世紀初期，銀行也曾因混業經營和缺乏監管而發生金融危機，美國也因此而立例，禁止

銀行混業經營，但其後金融業蓬勃發展，令這些教訓忘掉了。在０８金融海嘯前，金融投資機構

可算是百花齊放，無論在產品和銷售都力求創新和多元化，甚至出現衍生化和槓桿化，到最後結

果甚樣？大家有目其睹了。



＊利益為先，監管困難＊



金融海嘯爆發後，各國自然又重新檢討金融制度，有關當局當然把制度收緊和加重罰款以儆

效尤，但特朗普政府在其競選綱領中，為了保持經濟復甦的勢頭，多次提及稅改和金融去監管，

這兩大政策皆旨在促進就業，拉動經濟，並以美國國家核心利益為先，這種思維會否成為全球監

管制度的趨勢？真要有待考驗特朗普的個人魅力和能力了。香港的監管機構，似乎並未因特朗普

金融去監管的競選言論，而對監管鬆懈，這兩年反而不斷加強對上市公司的監管，去年監管當局

對企業上市前後的保薦人、包銷商和中介人等等都作出較仔細的調查，多間保薦人公司都受到停

止業務、罰款和譴責。

較早前，證監會更公開宣布今年執法工作重點是打擊企業欺詐，針對串謀欺騙投資者的集團

，以及首次公開招股欺詐和相關的保薦人缺失，對發出虛假或具誤導性財務報表的公司、內幕交

易及市場操縱行為絕不手軟，並在適當情況下尋求刑事制裁，以達至保障投資者為主要目標。話

雖如此，但在「同股不同權」的問題上證監會似乎已改變了口吻，沒有早期這麼「硬淨」了。

目前各國交易所為爭取巨企新股上市集資，競爭十分激烈，新經濟企業成為主要爭取對象，

不計美國和英國，亞洲區內港交所（００３８８）的競爭對手新加坡交易所，亦同時推出「同股

不同權」企業在當地上市的有關規則諮詢以吸引新經濟股，而內地亦有意透過中國預託證券

（ＣＤＲ）方式，吸引已在外地上市的大型科網公司回歸Ａ股上市，深交所亦建議修改公司法，

完善「雙重股權」架構，可見新經濟股企業上市己成為未來股票市場集資的一大動力。因此料港

交所推出「同股不同權」制度已事在必行，目前進行的諮詢只是讓人表達「同股不同權」在甚麼

框架下進行，如何監管，而非贊成或反對，相信有關當局又是「說了算」。



＊新經濟股定義，需更清晰指引＊



由於香港沒有「集體訴訟權」法例，因此在諮詢文件中，港交所引入多項企業管治要求，部

分更屬「強制性」，例如建議強制要求「同股不同權」的公司設立由獨立非執行董事組成的企業

管治委員會，以保障投資者的利益；其中「同股不同權」公司必須是創新產業，港交所會就有關

定義提供指引，雖然港交所對「同股不同權」公司加了些限制，但可惜如股權結構涉及海外公司

，情況頗為複雜，對追尋股東身分增添疑團，港交所的指引未必能一一闡明，到時又不知如何解

決？

至於就接納仍未有收益的生物科技公司上市，港交所列出諮詢對擬接納的生物科技公司的上

市標準、合適性、審批要求及生物科技公司的具體定義，而這些「創新產業」的規定自然和創業

版有所不同，否則何必再次大費周章呢？對於「創新產業」和「新經濟股」的定義，恐怕有關當

局仍需作更清晰的詮釋和指引，否則少不免又出現掛羊頭買狗肉的企業了，不過這些規則指引，

相信又是有關當局「說了算」！！



後記：有報道指近期殼股再度供不應求，而近期新上市的公司數量增加，創業板更佔一定的

比例，有市場人士質疑港交所濫批，即意味只要符合基本標準要求便可放行，但從實際角度來說

，港交所只要按本子辦事，確是有權這樣做「說了算」，至於日後「同股不同權」公司和新經濟

公司申請上市也都是一樣「說了算」如日後出了問題，只好又要麻煩監管當局善後了！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

