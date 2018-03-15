《選股情報》特朗普一定不話自己啟動貿易戰，不少人亦信他所講，不過，你信就信，你唔
信就唔信。
我只看股市碌唔碌，所以仍以３月２日文供大家參考。
３月２日如下評：
「恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當一眾好友以為碌完，
昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第一炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看港股、中股
有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
15/03/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》貿易戰？
《選股情報》特朗普一定不話自己啟動貿易戰，不少人亦信他所講，不過，你信就信，你唔
信就唔信。
我只看股市碌唔碌，所以仍以３月２日文供大家參考。
３月２日如下評：
「恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當一眾好友以為碌完，
昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第一炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看港股、中股
有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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