《選股情報－石鏡泉》貿易戰？

《選股情報》特朗普一定不話自己啟動貿易戰，不少人亦信他所講，不過，你信就信，你唔

信就唔信。

我只看股市碌唔碌，所以仍以３月２日文供大家參考。



３月２日如下評：

「恆指由３１６碌至補回３０５區的上升裂口，並見回彈至３１０，當一眾好友以為碌完，

昨晚（１日）特朗普就發出貿易戰第一炮，先轟去道指４００多點，今日（２日）看港股、中股

有多穩，你話３１６碌唔碌？會碌至多少？點知吖？怕唔會只碌今日啩！」



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

