《專家之言－黃德几》東江集團（０２２８３）績優，走勢持續向好

《專家之言》東江集團（０２２８３）主要從事模具製作及注塑組件製造業務，客戶主要為

歐洲汽車品牌如奔馳、寶馬及大眾生產汽車零部件的一級部件供應商。截至去年１２月底止年度

，受惠注塑組件製造業務的銷售收益增加，加上生產效率改善，集團純利按年增長４６﹒７％至

３﹒０２億元，收入按年增加１４﹒４％至１８﹒６１億元，毛利率改善５﹒６個百分點至

３３﹒７％；每股盈利３６仙，末期息每股１２仙，全年共派息１７仙。集團在手訂單充裕，於

去年１２月底在手訂單７﹒９億元，相較２０１６年底增加２２﹒３％。期末，集團貿易應收款

項周轉天數維持穩定於５０天左右水平，現金淨額由２０１６年同期的２﹒９９億元增至

４﹒５２億元，淨資產負債比率按年改善１８﹒４個百分點至１０﹒７％，財務穩健。



＊北美地區智能家居板塊需求快速增長＊



以業務劃分，注塑組件製造業務收入增長２１﹒７％至１２﹒１億元，佔集團總收入約

６５﹒１％，期內北美地區的智能家居板塊需求快速增長，集團獲得北美兩家智能家居龍頭品牌

的大額訂單，並成為相關產品之獨家供應商，帶動智能家居板塊較２０１６年同比強勁增長

１３１﹒９％。至於模具製作業務收入增長２﹒９％至６﹒５億元，佔集團總收入約

３４﹒９％。期內在訂單不斷增加及生產線利用率持續提升的支持下，以及年內歐元的升值亦對

毛利帶來正面影響，模具製作業務之毛利率大升９個百分點至３７﹒４％。



＊宜候低６元以下吸納，上望６﹒７元＊



去年１２月初，集團進一步擴張醫療和個人護理範疇，以２２８萬英鎊（相當於約２３８０

萬港元）投資醫療業務ＰｒｅｃｉｓｉｏｎＲｏｂｏｔｉｃｓ，並成為其中一名策略投資者。

Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ為一間由倫敦帝國學院所創立的新分拆公司，其透過結

合一系列可協助外科醫生及病人的專利技術之醫療用機械人平台，應付對機械人手術龐大的需求

，前景值得看好。

走勢上，自２月初形成上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線

，ＭＡＣＤ牛差距擴大，宜候低６元以下吸納，上望６﹒７元，不跌穿５﹒５元續持有。《金利

豐證券研究部執行董事 黃德几》（本人並無持有上述股份）

