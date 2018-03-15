《經濟通通訊社１５日專訊》中國玻璃（０３３００）發盈喜，預期截至去年１２月底止，
集團預期溢利將不少於６０００萬元（人民幣．下同），２０１６年則錄溢利淨額約２０７０萬
元。盈利上升主要由於玻璃市場進一步復甦，集團主要產品之售價及銷量上升，以及得益於集團
調整融資結構，使得財務費用大幅降低等因素綜合影響所致。
該公司預期３月底前公布業績。（ｇｖ）
15/03/2018 08:11
【企業盈喜】中國玻璃（３３００）料去年溢利增至最少六千萬人幣
《經濟通通訊社１５日專訊》中國玻璃（０３３００）發盈喜，預期截至去年１２月底止，
集團預期溢利將不少於６０００萬元（人民幣．下同），２０１６年則錄溢利淨額約２０７０萬
元。盈利上升主要由於玻璃市場進一步復甦，集團主要產品之售價及銷量上升，以及得益於集團
調整融資結構，使得財務費用大幅降低等因素綜合影響所致。
該公司預期３月底前公布業績。（ｇｖ）
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