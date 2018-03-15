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15/03/2018 18:21

《台股攻略－馮偉明》台股區間整固，今日跌２０點

　　《台股攻略》台股跌２０﹒３５點或０﹒１８％，收１１０１８﹒４５點，成交值為新台幣
１１０８﹒２３億元。
　　電子三雄今日成為指數壓盤重點，大立光跌落新台幣３８００元，台積電及鴻海多於平盤附
近整理，台積電跌新台幣２元，拖累京元電子、金麗科、凱鈺、杰力、力達、昂寶－ＫＹ等ＩＣ
設計相關族群下跌超過２％。聯發科與騰訊共組ＡＩ大聯盟，股價聞訊走高；玉晶光受惠蘋果智
慧型手機擴大導入３Ｄ感測鏡頭，股價強攻漲停，帶動二線光學股亞光、先進光、華晶科、新鉅
科、聯一光、光燿科全面翻揚。緯創因傳出誠信問題，今日相對疲弱，終場跌近２％。傳產股方
面，首屆台北米其林名單出爐，觀光股展開慶祝行情，雲品及寒舍一度亮燈漲停，亞都則小漲作
收。金融股方面，國泰金、富邦金、中信金及兆豐金皆收低。
　　市場受不安因素影響，台股短期觀望氣氛較為濃厚。美國新任國務卿偏向鷹派，或會加劇各
國貿易磨擦，致使台股整理期拉長，建議投資者多留意美國經貿策略、美股走勢以及外資操作等
發展。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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