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15/03/2018 08:09

新秀麗去年度多賺３１％至３﹒３億美元勝預期，息７﹒７２美仙

　　《經濟通通訊社１５日專訊》新秀麗（０１９１０）公布截至去年１２月底止全年業績，純
利３﹒３４億元（美元．下同）按年增加３０﹒７４％，高於市場預期的２﹒５１億元。每股基
本盈利０﹒２３６元，派息７﹒７２美仙。
　　期內，銷售淨額３４﹒９１億元增加２４﹒２１％；毛利１９﹒６億元增２８﹒８６％。（
ａｌ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

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