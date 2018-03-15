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15/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》工產購進價促出廠價回落可緩通脹

　　《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１８年２份同比與環比增速皆放
緩，相信會在購進價格同比增長加快回落的情況底下，保持雙降的良性發展態勢，特別是原材料
等生產資料出廠價升勢明顯轉趨溫和，及食品、衣著等出廠價低增長，可望降低以製造業為主的
工業生產成本，紓緩居民的生活壓力，實體經濟可穩中求進成長。
　
＊原材料採掘業出廠跌價利製造業產銷回報＊
　
　　據中國國家統計局發布的最新資料，工業生產者價格於２０１８年２份同比增長３﹒７％，
比１月份的４﹒３％升幅低０﹒６個百分點，保持對上一個月環比少增０﹒６個百分點佳態的同
時，相對於上年同期的７﹒８％，更回落４﹒１個百分點之普，較１月份同比之２﹒６個百分點
跌進一步擴大，屬全面減壓的良性發展：
　　需要指出者，為（甲）ＰＰＩ的增速持續減慢，主要受惠於生產資料的購進價格回落，特別
是２０１８年２月份所增長的４﹒４％，比對上一個月的５﹒２％低０﹒８個百分點，更較
２０１７年２月份的升幅９﹒９％少增５﹒５個百分點，其中：（Ａ）製造業為主的工業生產的
原材料或採掘資料的購進價格（ａ）燃料、動力類於２０１８年２月份增長６％，比１月份的６
﹒２％升幅少增０﹒２個百分點，和比上年同期所升１８﹒７％更是少增１２﹒５個百分點；（
ｂ）黑色金屬材料類增幅７％環比少增２個百分點，上年同期升幅更高達２１﹒４％；（ｃ）有
色金屬材料是月份增８﹒３％的環比少增２﹒２個百分點，較上年同期少增８﹒８個百分點；（
ｄ）化工原材料的升幅４﹒３％環比亦少增１﹒６％，２０１７年２月份升幅為１０﹒３％。此
使出廠價亦跌，有利企業改善生產、經營回報。
　　至於（Ｂ）屬生活資料類的購進價格，增幅亦有不同程度的收窄：（ｅ）農副產品類於
２０１８年２月份同比下降０﹒２％，而２０１７年２月份尚上漲２﹒６％；（ｆ）紡織原料類
升１﹒７％，則比對上一個月少增０﹒６個百分點，２０１７年２月份則增４％。
　　由是產生之佳效為（乙）多個類別的ＰＰＩ漲幅亦相應收窄，從宏觀的數據看（Ｉ）生產資
料的ＰＰＩ於２０１８年２月份同比增長４﹒８％，比１月份的５﹒７％和比２０１７年同期的
１０﹒４％增幅，分別少增０﹒９個百分點及５﹒６個百分點，此因：原材料出廠價的漲幅
６﹒４％，比對上一個月的漲幅７﹒３％少增０﹒９個百分點，２０１７年同期更升１５﹒５％
；採掘類於是月同比增６﹒４％環比則少增０﹒４個百分點，而２０１７年２月份飆升凡
３６﹒１％之普。
　　再自原材料、採掘類更具體的項目出廠價增長放緩情況，比比皆是，其中（ｉ）煤炭開採和
洗選業的同比增長４﹒９％即使環比增長１﹒１個百分點，但較上年同期的３９﹒６％升幅顯著
回落３４﹒７個百分點；（ｉｉ）黑色金屬礦採選業亦由上年同期的２７﹒６％的升幅，顯著收
窄至僅為１﹒９％；（ｉｉｉ）有色金屬採礦業的同比增長１０﹒７％環比略減０﹒２個百分點
，上年同期增１６﹒７％。即使（ｉｖ）石油和天然氣開採業的同比高增１１﹒７％，環比仍少
增５﹒７％個百分點，而２０１７年２月份更是飆升８５﹒３％。
　
＊料民生受惠於食品衣著等生活資料出廠跌價＊
　
　　（ＩＩ）生活資料出廠價格於２０１８年２月份同比增長持平於對上一個月的０﹒３％，比
２０１７年同期的０﹒８％升幅少增０﹒５個百分點，低增長形態更甚，特別是食品及衣著同比
分類僅增０﹒５％與１﹒２％，低於上年同所增的１﹒３％與１﹒５％。
　　（丙）製造業的產品出廠價格於２０１８年１月份的最新變異，為（１）通用設備製造業於
是月份同比升幅持平於對上一個月的１﹒５％，高於上年同期的０﹒５％凡１個百分點；（２）
汽車製造業升０﹒４％，而上年則跌０﹒６％。但（３）計算機、通信及其他電子設備製造業同
比減少２﹒２％和環比多減０﹒２個百分點，比２０１７年２月份所減的０﹒２％多減２個百分
點；（４）鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業多增０﹒２個百分點至１﹒２％。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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