《異動股》國泰（０２９３）績後獲瑞銀唱好及升目標，急漲近３％

《經濟通通訊社１５日專訊》國泰航空（００２９３）漲２﹒７６％，最新報１４﹒１６元

；成交約４０萬股，涉資５５９萬元。按現價計，該股月內累漲約７％。

該股獲瑞銀調升目標價，由１３﹒８元升至１６﹒０元，投資評級由「中性」升至「買入」

；摩通則上調其評級，由「減持」升至「中性」，目標價由９﹒０元升至１４﹒０元。

公司日前宣布，截至去年１２月３１日止年度虧損擴大至１２﹒５９億元，但少於市場預期

虧損２２﹒６億元，對上一個年度蝕５﹒７５億元，每股基本虧損３２仙，派中期息５仙，取代

末期息。

期內收益９７２﹒８４億元，升４﹒９％，高於市預期的９４２﹒３億崆２。營業虧損

１４﹒４９億元，對上一個年度蝕５﹒２５億元。

現時，恆生指數報３１２２１，下跌２１３點或０﹒６８％，主板成交８０﹒０２億元。上

證綜合指數報３２８４，下跌６點或０﹒２１％，成交１３５﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東航（００６７０） ６﹒４５元 下跌０﹒９２％

國航（００７５３） １１﹒３４元 下跌０﹒３５％

南航（０１０５５） １０﹒１０元 下跌０﹒９８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｇｖ）

