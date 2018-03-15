《異動股》國泰（０２９３）績後獲瑞銀唱好及升目標，急漲近３％

《經濟通通訊社１５日專訊》國泰航空（００２９３）漲２﹒７６％，最新報１４﹒１６元
；成交約４０萬股，涉資５５９萬元。按現價計，該股月內累漲約７％。
該股獲瑞銀調升目標價，由１３﹒８元升至１６﹒０元，投資評級由「中性」升至「買入」
；摩通則上調其評級，由「減持」升至「中性」，目標價由９﹒０元升至１４﹒０元。
公司日前宣布，截至去年１２月３１日止年度虧損擴大至１２﹒５９億元，但少於市場預期
虧損２２﹒６億元，對上一個年度蝕５﹒７５億元，每股基本虧損３２仙，派中期息５仙，取代
末期息。
期內收益９７２﹒８４億元，升４﹒９％，高於市預期的９４２﹒３億崆２。營業虧損
１４﹒４９億元，對上一個年度蝕５﹒２５億元。
現時，恆生指數報３１２２１，下跌２１３點或０﹒６８％，主板成交８０﹒０２億元。上
證綜合指數報３２８４，下跌６點或０﹒２１％，成交１３５﹒８２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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東航（００６７０） ６﹒４５元 下跌０﹒９２％
國航（００７５３） １１﹒３４元 下跌０﹒３５％
南航（０１０５５） １０﹒１０元 下跌０﹒９８％
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（ｇｖ）