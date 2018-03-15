《異動股》耐世特昨日急挫近１６％後仍未止瀉，現續跌逾半成

《經濟通通訊社１５日專訊》耐世特（０１３１６）昨日急挫１５﹒８５％後，現仍未止瀉

，續跌５﹒３６％，報１３﹒０６元，盤中低見１３元，創半年新低；成交約２９５萬股，涉資

３９２４萬元。以現價計，該股今年以來累跌２９﹒９％。

該股最新遭高盛降目標價，由２１﹒８８元降至２０﹒７９元，維持買入評級。

現時，恆生指數報３１２０１，下跌２３３點或下跌０﹒７４％，主板成交１１４﹒５５億

元。上證綜合指數報３２８５﹒９９，下跌５﹒３９點或下跌０﹒１６％，成交２０４﹒０４億

元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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德昌電機（００１７９） ３１﹒１０元 下跌０﹒３２％

五菱汽車（００３０５） ０﹒５６元 無升跌

敏實集團（００４２５） ４２﹒６５元 下跌３﹒７２％

信義玻璃（００８６８） １２﹒７６元 下跌２﹒８９％

浙江世寶（０１０５７） ２﹒２３元 無升跌



洛陽玻璃（０１１０８） ３﹒９９元 上升１﹒７９％

信邦控股（０１５７１） ６﹒７１元 上升２﹒６０％

京西國際（０２３３９） １﹒２０元 無升跌

元征科技（０２４８８） ９﹒００元 下跌０﹒１１％

福耀玻璃（０３６０６） ３２﹒６５元 下跌１﹒０６％

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