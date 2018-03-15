《經濟通通訊社１５日專訊》賓仕國際（０１７０５）昨日（１４日）首日掛牌急漲
２﹒９８倍後，現價上升７５﹒３８％，報６﹒９８元，較招股價１元高約６倍，盤中最高見７
﹒９元；成交約１﹒０２億股，涉資５﹒２８億元。以每手４０００股，不計手續費，仍持貨的
投資者每手賺２﹒３９萬元。
現時，恆生指數報３１２２１，下跌２１３點或下跌０﹒６８％，主板成交２１７﹒５１億
元。上證綜合指數報３２９３﹒７６，上升２﹒３８點或上升０﹒０７％，成交３９５﹒２６億
元人民幣。（ｔｔ）
15/03/2018 09:58
《異動股》賓仕（１７０５）上市翌日再飆７５％，較招股價高６倍
《經濟通通訊社１５日專訊》賓仕國際（０１７０５）昨日（１４日）首日掛牌急漲
２﹒９８倍後，現價上升７５﹒３８％，報６﹒９８元，較招股價１元高約６倍，盤中最高見７
﹒９元；成交約１﹒０２億股，涉資５﹒２８億元。以每手４０００股，不計手續費，仍持貨的
投資者每手賺２﹒３９萬元。
現時，恆生指數報３１２２１，下跌２１３點或下跌０﹒６８％，主板成交２１７﹒５１億
元。上證綜合指數報３２９３﹒７６，上升２﹒３８點或上升０﹒０７％，成交３９５﹒２６億
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