《異動股》賓仕（１７０５）上市翌日再飆７５％，較招股價高６倍

《經濟通通訊社１５日專訊》賓仕國際（０１７０５）昨日（１４日）首日掛牌急漲

２﹒９８倍後，現價上升７５﹒３８％，報６﹒９８元，較招股價１元高約６倍，盤中最高見７

﹒９元；成交約１﹒０２億股，涉資５﹒２８億元。以每手４０００股，不計手續費，仍持貨的

投資者每手賺２﹒３９萬元。

現時，恆生指數報３１２２１，下跌２１３點或下跌０﹒６８％，主板成交２１７﹒５１億

元。上證綜合指數報３２９３﹒７６，上升２﹒３８點或上升０﹒０７％，成交３９５﹒２６億

元人民幣。（ｔｔ）

