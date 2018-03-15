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15/03/2018 10:06

【兩會直擊】俞正聲籲加強與港澳同胞團結聯誼，促進一帶一路建設

　　《經濟通通訊社兩會採訪組１５日北京專電》全國政協會議今早舉行閉幕會，第十二屆全國
政協主席俞正聲發表任內最後一份報告，建議與港澳同胞加強團結聯誼，並開展對外友好交往，
促進一帶一路建設。
　　俞正聲在報告中指出，過去五年是黨和國家發展進程中極不平凡的五年，人民政協圍繞統籌
推進「五位一體」總體布局及協調推進「四個全面」戰略布局協商議政，就全面深化改革共開展
１８５次視察調研及協商議政活動，報送７４份專題報告及信息。
　　另外，又全面準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，對全國人大常委會
就香港基本法第１０４條的解釋正面發聲，並深做細做港澳青少年工作，推動愛國愛港愛澳力量
發展狀大。
　　不過，俞正聲又提到，部分工作與新時代新任務的要求及人民群眾的期待相比仍有一定差距
，部分調研議政活動仍浮於表面、深入實際不夠，而民主監督的方式及制度化建設仍需進一步探
索，團結聯誼仍有待拓展。
　　他建議，今屆政協要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、就打好防範化解重
大風險、精準脫貧、污染防治攻堅戰深入協商、並加強與港澳同胞團結聯誼，及開展對外友好交
往，促進一帶一路建設。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明，特派記者梁凱菱北京直擊》

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