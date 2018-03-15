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即市新聞

15/03/2018 12:45

《午市前瞻》藍籌業績憧憬受貿易戰因素抵銷，港股升勢料不會太強

　　《經濟通通訊社１５日專訊》市傳美國總統特朗普尋求對更多中國進口商品徵收關稅加重市
場擔憂，因若爆發貿易戰，可能會推高美國公司成本並損害海外銷售。結果道指收跌２４８點或
１％，至２４７５８點；標普５００指數收跌１５點或０﹒６％，至２７４９點；納指軟１４點
或０﹒２％，至７４９６點。港股夜期收報３１１９４點，跌２５９點，低水２４１點，拖累港
股低開２５３點或０﹒８１％，報３１１８１點，其後跌幅擴大至逾３００點低見３１１２１。
不過之後騰訊（００７００）倒升、平保（０２３１８）擴大升幅，推動港股倒升，最高見
３１５３６點，午收升３８點或０﹒１２％，報３１４７３點，主板成交６２１﹒４８億元。
　　國指升３０點或０﹒２４％，報１２７１５點。滬指跌１點，報３２９０點。

＊騰訊拗腰倒升，平保獲瑞信摩通唱好價漲近３％＊

　　騰訊下周三（２１日）放榜，午收收升０﹒９１％，報４６７﹒８元，盤中低見４５８元。
平保首兩月保費收入升，瑞信唱好，加上摩通維持１３０元目標價，該股半日漲２﹒９１％，報
８８﹒５元，為半日升幅最大藍籌。國壽（０２６２８）升０﹒６５％，報２３﹒４元。
　　其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌０﹒３７％，報６６﹒７５元。中移動
（００９４１）升０﹒４９％，報７２﹒１元。港交所（００３８８）持平報２８９元。
　　蒙牛（０２３１９）被高盛降目標，挫３﹒０８％，報２５﹒２元，為半日最差藍籌。
　　國泰（００２９３）獲大和升目標價至１４元，股價升４﹒７９％，報１４﹒４４元。

＊新秀麗業績勝市場預期，賓仕最多高招股價７倍＊

　　新秀麗（０１９１０）業績勝預期，去年多賺３１％野村維持「買入」評級，股價微跌
１﹒０９％，報３６﹒３５元。
　　賓仕國際（０１７０５）昨日掛牌收高招股價近３倍後，今日上午一度再飆最多９８％，高
見７﹒９元，高招股價近７倍，以此價計一手最多賺２７６００元，惟股價升幅快速收窄，最終
午收升４１﹒２１％，報５﹒６２元。
　　受累中美貿易戰影響，創科（００６６９）雖獲大和升目標價，惟股價繼續回落
３﹒２７％，報４５﹒８５元。而維達（０３３３１）錄逾５億元市前大手，市傳股東售股交易
上板，股價跌５﹒９５％，報１４﹒５４元。

＊陳錦興：平保望挑戰紅底，瑞聲舜宇待績後部署＊

　　港股早段急挫逾３００點後，在平保及騰訊帶動下，大市由跌轉升，英皇證券研究部總監陳
錦興對《經濟通通訊社》表示，該兩大重磅股基本面因素較不受貿易戰影響，加上兩者即將放榜
，市場亦普遍預計兩者去年業績會相當理想，料仍會有一定的買盤支持。不過，目前全球貿易戰
陰霾仍未消除，亦反映會抵銷重磅股部分升勢，故港股升勢暫時不會太強，估計在３１７００至
３２０００間仍有很大阻力，短線則以三萬一作支持。
　　另外，聯儲局將於下周舉行議息會議，陳錦興又指，市場早已預期三月份會加息０﹒２５厘
，加上二月份工資上升壓力減緩，最新通脹數據亦與前值保持相若水平，料聯儲局在加息取向上
不太會再趨向鷹派，預期對港股不會造成太大衝擊。
　　陳錦興認為，重磅股中仍繼續看好平保走勢，預期該股企穩９０元關後，可進一步挑戰「紅
底」，主要原因為平保今年首兩個月保費收入增幅強勁，以及分拆陸金所及平安好醫生等利好因
素未變。手機設備股方面，陳氏籲投資者可待瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）管理層
於業績發布會上表達對今年營運環境看法再作部署。（ｔｔ、ｆｆ）

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