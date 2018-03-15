《美元走勢－羅明立》歐元走勢橫行偏強，低位吸納

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒１７ １０５﹒７８ １０５﹒９３

歐元╱美元 １﹒２３８３ １﹒２３６４ １﹒２３７４

英鎊╱美元 １﹒３９８５ １﹒３９６５ １﹒３９７３

美元╱瑞郎 ０﹒９４５２ ０﹒９４３２ ０﹒９４４５

美元╱港元 ７﹒８４２２ ７﹒８３８７ ７﹒８４１１

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《美元走勢》美國昨日（１４日）公布的數據包括，２月ＰＰＩ按年升２﹒８％，核心

ＰＰＩ則按年漲２﹒５％，略低於預期。２月零售銷售按月跌０﹒１％，而１月份亦上修至跌

０﹒１％，是連續３個月下跌。數據整體表現未見亮麗。貿易戰的陰影持續影響市場，白宮表示

，總統特朗普將要求中國削減１０００億美元的貿易順差，中美關係可能會漸趨緊張，美三大股

指數均下跌。不過，事件對美元匯價影響輕微。美匯指數在近兩個交易日基本上沒任何波動，觀

望氣氛濃厚，應該是等候更多數據去預測美聯儲的加息步伐。由於本月加息已獲市場肯定，所以

市場聚焦的會是美聯儲對經濟及利率的看法，希望由此預測到未來的利率走勢。

歐洲央行行長德拉吉昨日表示，低利率還需要維持很長一段時間，並表示ＱＥ不急於退場，

要等通脹穩定在略低於２％後才會考慮。這被視為鴿派言論，但由於內容和之前議息會議後的聲

明類近，所以市場的反應不大，歐元美元略為震盪，但波幅不大。預期後市會屬橫行偏強，

１﹒２２５０必須守住，以保持良好的上升走勢，仍以低位吸納為主。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０６﹒５０ １０７﹒５０ １０６﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２３３０ １﹒２４７０ １﹒２２６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

