美國零售銷售數據意外下跌，緩和市場對通脹升溫導致聯儲局今年加息４次的憂慮。
美國２月零售銷售按月跌０﹒１％，遜預期的升０﹒３％，且連續３個月下跌，為２０１２
年４月後首次，預料首季經濟增長放緩。扣除食品及能源價格的２月生產物價指數（ＰＰＩ）按
月升０﹒２％，符合預期。《香港經濟日報》
15/03/2018 08:24
《外地經濟》美國２月零售銷售跌０﹒１％，遜預期
美國零售銷售數據意外下跌，緩和市場對通脹升溫導致聯儲局今年加息４次的憂慮。
美國２月零售銷售按月跌０﹒１％，遜預期的升０﹒３％，且連續３個月下跌，為２０１２
年４月後首次，預料首季經濟增長放緩。扣除食品及能源價格的２月生產物價指數（ＰＰＩ）按
月升０﹒２％，符合預期。《香港經濟日報》
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