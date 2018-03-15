《外地經濟》美國２月零售銷售跌０﹒１％，遜預期

美國零售銷售數據意外下跌，緩和市場對通脹升溫導致聯儲局今年加息４次的憂慮。

美國２月零售銷售按月跌０﹒１％，遜預期的升０﹒３％，且連續３個月下跌，為２０１２

年４月後首次，預料首季經濟增長放緩。扣除食品及能源價格的２月生產物價指數（ＰＰＩ）按

月升０﹒２％，符合預期。《香港經濟日報》

