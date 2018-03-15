《經濟通通訊社１６日專訊》太古Ａ股：（０００１９）Ｂ股：（０００８７）公布截至
２０１７年１２月底止年度業績，純利２６０﹒７億元，按年升１﹒７倍，Ａ股每股盈利
１７﹒３４元，Ｂ股每股盈利３﹒４７元。Ａ股每股派息１﹒１元，Ｂ股每股派息２２仙。
期內，收益８０２﹒８９億元，按年升２８﹒７％，營業溢利３５８﹒６４億元，按年升
１３３％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
15/03/2018 12:03
太古全年賺２６１億升１﹒７倍，Ａ股派１﹒１元Ｂ股２２仙
《經濟通通訊社１６日專訊》太古Ａ股：（０００１９）Ｂ股：（０００８７）公布截至
２０１７年１２月底止年度業績，純利２６０﹒７億元，按年升１﹒７倍，Ａ股每股盈利
１７﹒３４元，Ｂ股每股盈利３﹒４７元。Ａ股每股派息１﹒１元，Ｂ股每股派息２２仙。
期內，收益８０２﹒８９億元，按年升２８﹒７％，營業溢利３５８﹒６４億元，按年升
１３３％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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