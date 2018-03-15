《經濟通通訊社１５日專訊》太古地產（０１９７２）公布截至２０１７年底止年度業績，
期內股東應佔溢利３３９﹒５７億元，按年增１２５﹒６％。每股基本盈利５﹒８元，第二次中
期息０﹒５２元。
期內收入１８５﹒５８億元；營業溢利３４９﹒３億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
15/03/2018 12:07
太古地產（１９７２）全賺３３９﹒５７億元升１２６％，派５２仙
《經濟通通訊社１５日專訊》太古地產（０１９７２）公布截至２０１７年底止年度業績，
期內股東應佔溢利３３９﹒５７億元，按年增１２５﹒６％。每股基本盈利５﹒８元，第二次中
期息０﹒５２元。
期內收入１８５﹒５８億元；營業溢利３４９﹒３億元。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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