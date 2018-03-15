太古地產（１９７２）全賺３３９﹒５７億元升１２６％，派５２仙

《經濟通通訊社１５日專訊》太古地產（０１９７２）公布截至２０１７年底止年度業績，

期內股東應佔溢利３３９﹒５７億元，按年增１２５﹒６％。每股基本盈利５﹒８元，第二次中

期息０﹒５２元。

期內收入１８５﹒５８億元；營業溢利３４９﹒３億元。（ｈｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

