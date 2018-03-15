《再戰明天》澳洲央行副總裁德貝爾講話，長和系和大酒店派業績

《經濟通通訊社１５日專訊》明日，澳洲央行副總裁德貝爾發表講話，日本公布１月工業生

產。



＊澳洲央行副總裁德貝爾發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：４５ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表講話。

４：００ａｍ後，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據

明早９：００ａｍ，全國人大代表團全體會議審議監察法草案修改稿，關於批準國務院機構

改革方案的決定草案，第十三屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法草案。

明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議醞釀協商中華人民共和國主席、副主席的人選

，中華人民共和國中央軍事委員會主席的人選，全國人大常委會委員長、副委員長、秘書長的人

選。

３：３０ｐｍ，挪威央行副總裁Ｊｏｎ Ｎｉｃｏｌａｉｓｅｎ和Ｅｇｉｌ Ｍａｔｓｅｎ

發表講話。



＊日本公布１月工業生產＊



在數據方面，明早４：００ａｍ，美國公布１月整體資本流動和長期資本流動。

明午１２：３０ｐｍ，日本公布１月工業生產。３：００ｐｍ，德國公布２月批發物價。



＊博奇、光麗和通達明日掛牌，長和系派業績＊



在本港，明日，中國博奇環保（０２３７７）、光麗科技（０６０３６）和通達宏泰

（０２３６３）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：長和（００００１）、長實集團（０１１１３）、長江基建

（０１０３８）、電能實業（００００６）、大酒店（０００４５）、中國建築國際

（０３３１１）、福耀玻璃（０３６０６）、國泰君安國際（０１７８８）、中航科工

（０２３５７）、重慶銀行（０１９６３）、福壽園（０１４４８）、嘉里建設（００６８３）

、金沙中國（０１９２８）、中石化煉化（０２３８６）、魏橋紡織（０２６９８）、招金礦業

（０１８１８）、浙江滬杭甬（００５７６）和金地商置（００５３５）。

明日開股東會的公司有：君陽金融（００３９７）、路訊通（００８８８）和裕元工業

（００５５１）。（ｈｏ）

