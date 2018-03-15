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即市新聞

15/03/2018 11:12

《真知灼見－溫灼培》德拉吉暗示或提早停止買債

　　《真知灼見》先回看從周三（１４日）晚至今晨（１５日）環球公布的一些主要經濟數字。
美國２月份零售銷售按月比回落０﹒１％，１月份數字經修正後雖由跌０﹒３％，改為回落
０﹒１％，但美國零售銷售仍是出現連續三個月下跌情況。不過，如以按年比２月份數字仍有著
４％良好增長。從現時所知的經濟數字作推測，亞特蘭大地區聯儲局估計今年首季美國ＧＤＰ增
長可能只有１﹒９％年增長，如屬實將較第四季的２﹒５％有所回軟。反觀新西蘭，今晨公布去
年第四季ＧＤＰ按季按年分別增長０﹒６％及２﹒９％。兩數字均較市場估計要低。明顯是奶價
的呆滯不前，影響了當地的經濟發展。

＊歐元區通脹向２％目標進發＊

　　至於從周三晚到今晨的眾多因素中，筆者認為重點在歐央行行長德拉吉的一番講話。回憶上
周四（８日）歐洲央行議息會上，當時德拉吉在其聲明中已再沒有提及要加推量寬金額，只謂如
經濟轉弱不排除延長推行量寬的時間表。這與以往議息會後聲明作出明顯強烈對比。昨晚，德拉
吉進一步表明，如有證據顯示歐元區通脹正向該行制定的２％目標進發，他更有可能停止一切買
債行動。明顯，歐洲央行的連番言論是在指導市場其正步向停止買債方向。當然，現在歐元區經
濟雖好，但最大問題是與美國間存在貿易分爭。假如最終歐美爆發貿易戰，可想象歐央行將難於
短期內終止買債行動。不過，正如德拉吉所指，在首輪歐美的貿易分爭中，對歐元區實質造成的
經濟影響不大。當然，假如分爭規模擴大，情況就難以估計。現市場正關注於本周五歐元區公布
的２月份以消失物價指數衡量的通脹修正數字，以觀察區內的通脹形勢。

＊留意Ｇ２０財長及央行會議＊

　　似乎歐央行已準備停買債，視乎歐美貿易分爭發展而定。暫料歐元於１﹒２２至１﹒２５美
元間走上落。假使歐美貿易分爭獲解決，預料歐元將有力挑戰１﹒２５５０美元的三頂重大阻力
位。另外，留意本周六至下周二（１７日至２０日）的Ｇ２０財長及中央銀行會議，看會後
Ｇ２０會否就美元大方向給予市場啟示。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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