《投資卓見－曾劭科》美國稅務法案如何影響２０１８年的市場環境

《投資卓見》本欄筆者引述凱利投資工業領域研究總監兼高級分析師Ｃｈａｒｌｅｓ

Ｈａｒｒｉｓ及投資策略師Ｊｅｆｆ Ｓｃｈｕｌｚｅ的文章道，美國最近的稅制改革利好企業

資本開支和調回海外利潤，可望刺激國內生產總值，以及企業的生產力。



＊節省利潤將轉化為開支？＊



剛獲國會通過的１﹒５萬億美元稅務方案，有助提升美國在環球的競爭力。重要的是，這讓

企業管理層更清楚未來前景，可就營運作出長遠決定。不少管理人員早前一直延後投資，希望可

於２０１８年為整筆投資抵稅。

因此，我們預期資本開支將錄得高單位數百分比的增長。最新的１２月供應管理協會製造業

新訂單指數錄得６９﹒４，正正確認了這個論點，而且這是非常強勁的數據：任何高於５０的數

據均反映經濟正在擴張。

美國稅制史上從未出現過資本開支全數抵稅與調回利潤同時實行的情況。這個政策組合應能

刺激經濟活動，並有機會間接提升生產力。國內生產總值增長的表現取決於人口增長和生產力。

自金融危機以來，美國的生產力一直疲弱，而稅制改革在未來數年可望為當地國內生產總值增添

動力。此外，隨著工資大幅增長開始蠶食企業利潤，資本開支在周期末段上升屬正常的市場現象

。在此情況下，資本開支投資一直是維持利潤的方法。因此，那些提供改善生產力服務的企業在

未來數年應會受惠。

強制調回利潤可使企業將海外資金帶回美國。不少人士認為企業的流動資產實質接近１萬億

美元。回流美國的資金可作為上文提述的資本開支用途，亦可用於併購、股份回購或增加股息等

利好股東的活動。健康護理和資訊科技業可顯著受惠於調回利潤的安排。Ｓｔｒａｔｅｇａｓ的

數據顯示，標準普爾５００指數內健康護理業未匯返海外的盈利佔其市值約２０％，而資訊科技

業則佔１８％。有關百分比遠高於指數內其他行業，反映調回利潤的龐大機遇。

中期選舉或促進兩黨合作

展望２０１８年，１１月６日（下一次中期選舉的日期）將成為關鍵日子。自１９３８年以

來，執政黨分別只有兩次和四次並無在中期選舉失去國會和參議院議席。此外，只有在執政黨奪

得更多國會議席的年份，總統支持度才會高於６０％（僅供比較：特朗普的支持度低於４０％

）。現時來看，共和黨維持眾議院以至參議院控制權的形勢似乎日益嚴峻。

因此，共和黨或會嘗試拉攏民主黨，因為來年兩黨就基建開支和藥物定價等議題合作的機會

眾多。共和黨如欲通過任何法例，均需得到民主黨支持，而即將舉行的開支辯論，可望為來年發

展提供實質啟示。民主黨希望落實童年入境者暫緩遣返手續（Ｄｅｆｅｒｒｅｄ Ａｃｔｉｏｎ

ｏｎ Ｃｈｉｌｄｈｏｏｄ Ａｒｒｉｖａｌｓ）、提高賑災援助金額、放寬財政預算上限，並

以同等幅度增加軍事╱惠民計劃開支。共和黨則希望收緊移民政策，並放寬財政預算上限以增加

國防開支。另一方面，特朗普仍然希望在美國和墨西哥邊境興建圍牆。民主黨似乎形勢較佳，並

具備議價能力，但必須避免過份進取的傾向。控制參眾兩院和總統權力的共和黨不能容許政府暫

停運作，但我們不清楚特朗普是否認同這個策略。相信兩黨之爭最終將達成妥協，但目前仍然勝

負未分，也不能確認政府能否避免停擺。美國國會通過的臨時性撥款法案將於１月１９日到期。

《美盛環球資產管理中國及香港零售業務主管 曾劭科》

