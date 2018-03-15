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15/03/2018 14:41

《基金之道－龐寶林》三月基金推介：新興市場有寶可尋

　　《基金之道》儘管２月環球股市歷經震盪，恆指仍於雞年錄得３０％的回報，３月進入業績
密集期，預料不少企業再發盈喜，故港股仍有機會走俏，惟需留意內地Ａ股及美股對港股走勢的
負面影響。像去年市場一樣的單邊上升的情況很難在今年重演，恐慌指數ＶＩＸ曾在此輪調整期
間一度升穿５０水平，而須知過去一年ＶＩＸ多在１０至１２之間波動，市場的波動已經開始顯
現。
　　在港股及美股不斷回吐今年初以來的升幅之際，環球不少市場由升轉跌，但市場上仍然有寶
可尋：截止１３日，俄羅斯及巴西股指２０１８年分別上升１１﹒４％及１３﹒１％，越南股市
亦升１５﹒１％，成為最有機會贏取今年黑馬三甲的市場。投資者可關注一些與成熟地區股市相
關性較低的新興市場，投資者可考慮趁美元反彈之機購入相關市場的投資，以同時賺取股市及匯
市升幅。
　　俄羅斯觸底反彈－－在２０１６年以５０％平均年回報摘下桂冠的俄羅斯股票基金則在
２０１７年卻不斷失去投資者青睞，２０１７年平均回報低至３﹒０６％。俄羅斯市場與巴西一
樣具有貨幣政策的紅利，為了在３月總統大選前刺激經濟，俄羅斯央行２月９日再度降息１碼至
７﹒５％，隨通膨壓力減輕至４％左右，俄羅斯央行在２０１７年已六度降息。若油價企穩至每
桶６０美元以上及預期普京將於本年３月順利連任總統等情況下，俄羅斯市場有機會在觸底反彈
之路上走的再遠一些，惟需留意西方制裁及油市動蕩因素。
　　巴西基本面持續改善－－巴西基本面不斷改善，製造業、服務業及零售行業均呈現復甦態勢
，近期ＩＭＦ在最新展望中將巴西為首的拉美地區由負轉正，２０１８年ＧＤＰ增長料近２％。
同時油價及資源類商品價格的同步回暖也給投資者更多理由選擇巴西股債。其次巴西央行在連續
十次減息后將基準利率將至７％的三十年歷史最低，僅去年就累計減息６﹒７５％，資金流動性
仍然充裕。政治方面左派前總統魯拉因加重刑期而無緣大選，大幅紓緩巴西政治風險，惟需注意
政府的赤字及債務問題，以及泰梅爾政府主導的年金改革面臨阻礙。
　　太平洋出口小國發力－－在經歷了２０１１年前後的地產泡沫爆煲后，越南政府逐步向市場
導向轉變，２０１６年的新一屆政府領導人再次確定了經濟自由化的目標，成為幫助越南走出低
谷的重要因素。越南經濟保持快速發展，十年ＧＤＰ平均增速保持在６％左右，２０１７年
ＧＤＰ增長６﹒８１％。２０１７年上半年越南貨物出口按年急增１８﹒９％，其中電子產品佔
總出口高達約３０％。因種種的投資優惠以及較低的製造成本，越南近年吸引不少外商投資，不
少人力密集的工業大多搬到具有製造業親商政策的越南等國家，令進出口成為這個太平洋小國的
重要經濟支柱。
　　聯儲局三月加息臨近，料美元有機會９０水平上下短期反彈，但因債務及赤字等問題，再升
穿９２亦有較大難度，計劃部署新興市場的投資者不妨考慮趁美元反彈之機購入相關市場的投資
，以同時賺取股市及匯市升幅。投資方式可考慮單一地區投資，也可選擇地區股票基金，如拉美
、東歐及東協股票基金相對可降低單一國家風險。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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