騰訊平保倒升，港股全日拗腰彈１０６點，收３１５４１

《經濟通通訊社１５日專訊》有傳美國總統特朗普尋求對更多中國進口商品徵收關稅，令全

球貿易戰憂慮再度升溫，美股三大指數隔晚（１４日）全線向下，道指收跌２４８點，報

２４７５８點。港股跟隨外圍低開２５３點或０﹒８１％，報３１１８１點，跌幅曾一度擴大至

３１３點低見３１１２１。但在重磅股騰訊（００７００）倒升，加上平保（０２３１８）升幅

擴大，推動港股倒升，最終漲１０６點或０﹒３４％，報３１５４１點。主板成交１１０７億元

，較上日多７﹒２５％。

國指升３５點或０﹒２７８％，報１２７１９點。滬指跌０﹒２７點或０﹒０１％，報

３２９１點。



＊新秀麗績佳但仍倒跌，賓仕再落鑊炒高４３％＊



新秀麗（０１９１０）去年全年賺３﹒３４億美元，按年增長３０﹒７４％，並勝過市場預

期，但仍倒跌４﹒６３％，報３５﹒０５元。同樣於今日放榜的太古，舊年多賺１﹒７倍，太古

Ａ（０００１９）上升１﹒０６％報８０﹒８５元，太古Ｂ（０００８７）則上升１﹒１８％報

１３﹒６８元。

賓仕國際（０１７０５）昨日首掛收高於招股價近３倍，今日再次落鑊，最多曾炒高近

９８﹒４９％，高見７﹒９銀，最終收報５﹒７１元，上升４３﹒４７％。

內險造好，平保急升３﹒４３％，報８８﹒９５元，盤中曾低見８５﹒０５元，太平

（００９６６）上升１﹒５％，報３０﹒５５元；新保（０１３３６）上升１﹒３１％收報

４６﹒４元。

重磅股方面，騰訊上升１﹒０８％，報４６８﹒６元，盤中曾低見４５８元；港交所

（００３８８）漲０﹒２１％，報２８９﹒６元；匯控（００００５）跌０﹒１３％，報

７６﹒４元；友邦（０１２９９）上升０﹒２２％，報６７﹒１５元。



＊藥明生物績前再破頂，碧桂園勢強升幅冠藍籌＊



國泰航空（００２９３）績後有多間大行唱好，上升４﹒６４％，報１４﹒４２元，盤中高

見１４﹒８２元，為２０１５年１１月以來新高。

個別醫藥股造好，下周一（１９日）放榜的藥明生物（０２２６９）高見７２﹒５元破頂，

收報７１元，升６﹒５３％。金斯瑞生物科技（０１５４８）上升４﹒２９％，報２７﹒９５元

；石藥集團（０１０９３）上升３﹒３３％，報１９﹒８４元；ＢＢＩ生命科學

（０１０３５）上升１﹒９５％，報３﹒６６元。

內房股發力，碧桂園（０２００７）上升３﹒９４％，報１５﹒８２元，為最大升幅藍籌股

；融創（０１９１８）漲５﹒３％，報３１﹒８元；恆大（０３３３３）急升６﹒７８％，報２

６元。（ａｌ）

