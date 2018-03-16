《缸邊麗評－熊麗萍》高追？獲利？騰訊內銀內險業績前後入市策略

《缸邊麗評》美國總統特朗普繼續進行人事調動，陸續換入對實施進口關稅偏向「鷹派」的

高層官員，「貿易戰」議題仍把美股舞高弄低，但港股巿場對這些消息的反應似已暫時淡化。大

型中資股陸續公布業績、內地公布金融監管機構高層官員名單，以及美國利率動向才是近期焦點

，一旦上述因素明朗化，後巿可向上突破３２０００點水平。



＊侵侵惹火暫不足慮＊



特朗普每日均有言論引起市場關注，在貿易關稅問題上，估計仍有待官員到位，才可有較多

細則出台。事實上，中美在貿易問題上各有話語權，這些非純經濟問題，估計還會有一段討價還

價階段；因此，對港股的整體影響已有所紓緩。



＊下周騰訊內銀內險放榜成焦點＊



筆者認為，美股表現對翌日港股早段市況有短暫影響，但現階段真正焦點是騰訊

（００７００）、內銀及內險股下周起陸續公布業績，這些重磅股業績是否理想，對後市影響將

更為明顯。同時，市場對業績的憧憬，也將令個別股份先行作反應，關鍵問題是這些公司股價在

業績公布前率先反映，抑或在業績後才逐步表現出來。筆者對上述大型企業２０１７年業績看法

樂觀，若業績前股價未有太大反應，反而為業績後提供上升空間，尤其是內銀及內險股。



＊分拆倘明朗化，平保可再試百元＊



平安保險（０２３１８）除業績之外，更重要是管理層會否就分拆平安好醫生的計劃作出有

更多披露，由於平保早前對分拆的憧憬，股價上升至接近１００元大關，但過去一個月在８０至

８５元橫行一段時間，若分拆再向前走一步及明朗化，股價可望再試１００元水平。當然，若分

拆計劃遙遙無期（筆者認為可能性甚低），股價肯定又會再回試８０元。



＊騰訊未宜追入博業績＊



騰訊業績較難預測；由於旗下遊戲收入及廣告收益往往與預期有出入，故業績對股價及大市

的影響更為明顯。要拿捏業績前後的入市策略，大家只可同時觀察其股價在業績前是否先行偷步

。若此，大家只可寄望其盈利超乎預期，股價才可延續上升；否則，業績未符預期，甚或達到預

期，股價在業績公布後出現調整的機會甚高。騰訊昨天（１５日）股價已逼近歷史高位，不建議

現水平才買入博業績，筆者恐怕股價已偷步在先，反而業績若真的優於預期，索性屆時才追入。

《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

