《股金豐采－涂國彬》美國政經風波不斷，各類金融資產反覆

《股金豐采》當前美國金融市場波動，有兩大重要影響因素，一是貨幣政策，二是地緣政治

風險。貨幣政策方面，主要圍繞加息和通脹的問題展開。美國２月初的一份就業報告，一度令通

脹上行和加速加息的預期爆發，美股美債「雙殺」，並將恐慌情緒蔓延到其他全球市場。最新的

數據倒是溫和不少，薪資和零售數據不及預期，ＣＰＩ更在預期內，市場擔憂情緒回落，給美股

帶來支持。



＊貿易戰擔憂加劇＊



另一方面，地緣政治風險，主要是由美國總統特朗普引發的貿易戰擔憂。在月初美國首席經

濟顧問科恩請辭後，市場就更加擔憂，而本周二（１３日）特朗普突然解僱國務卿蒂勒森。特朗

普不按常理出牌再次驗證，白宮目前的「人事風暴」讓資本市場也受到影響，貿易保護主義的勢

力在白宮將愈來愈大。白宮新任首席經濟顧問更表示，考慮帶領盟國在貿易上對抗中國。如此一

來，投資者對中美貿易戰的擔憂進一步加劇。

本周內，恐慌指數ＶＩＸ已經連漲三日，結束之前的六連跌，美債反彈，１０年期美債收益

率周內連續下跌，目前測試２﹒８％的支持。美匯指數實在疲弱，從１月尾以來主要在８８至

９０水平上落，期間難得有幾次因為經濟數據強勁而走高但很快又回落。美元近日受到貿易戰的

拖累更加無力上攻，受制於５０日線，運行在９０水平下方。



＊美股還看基本面＊



美股的表現較反覆，也受到以上兩大因素的影響，本周初動能增強，道指重上２５０００，

納指更是創下歷史新高，但奈何白宮風波不斷，美股再次回吐升幅。不過，美股相對來說還是偏

強，如果貿易戰的風險沒有特別嚴重的惡化，料美股恢復起來也很快，畢竟長期趨勢還是看基本

面。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

