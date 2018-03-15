  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/03/2018 16:05

《股金豐采－涂國彬》美國政經風波不斷，各類金融資產反覆

　　《股金豐采》當前美國金融市場波動，有兩大重要影響因素，一是貨幣政策，二是地緣政治
風險。貨幣政策方面，主要圍繞加息和通脹的問題展開。美國２月初的一份就業報告，一度令通
脹上行和加速加息的預期爆發，美股美債「雙殺」，並將恐慌情緒蔓延到其他全球市場。最新的
數據倒是溫和不少，薪資和零售數據不及預期，ＣＰＩ更在預期內，市場擔憂情緒回落，給美股
帶來支持。
　
＊貿易戰擔憂加劇＊
　
　　另一方面，地緣政治風險，主要是由美國總統特朗普引發的貿易戰擔憂。在月初美國首席經
濟顧問科恩請辭後，市場就更加擔憂，而本周二（１３日）特朗普突然解僱國務卿蒂勒森。特朗
普不按常理出牌再次驗證，白宮目前的「人事風暴」讓資本市場也受到影響，貿易保護主義的勢
力在白宮將愈來愈大。白宮新任首席經濟顧問更表示，考慮帶領盟國在貿易上對抗中國。如此一
來，投資者對中美貿易戰的擔憂進一步加劇。
　　本周內，恐慌指數ＶＩＸ已經連漲三日，結束之前的六連跌，美債反彈，１０年期美債收益
率周內連續下跌，目前測試２﹒８％的支持。美匯指數實在疲弱，從１月尾以來主要在８８至
９０水平上落，期間難得有幾次因為經濟數據強勁而走高但很快又回落。美元近日受到貿易戰的
拖累更加無力上攻，受制於５０日線，運行在９０水平下方。
　
＊美股還看基本面＊
　
　　美股的表現較反覆，也受到以上兩大因素的影響，本周初動能增強，道指重上２５０００，
納指更是創下歷史新高，但奈何白宮風波不斷，美股再次回吐升幅。不過，美股相對來說還是偏
強，如果貿易戰的風險沒有特別嚴重的惡化，料美股恢復起來也很快，畢竟長期趨勢還是看基本
面。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/03/2018
【支付暗戰】銀聯或「收編」兩移動支付巨頭 央媽將實現全掌控
國際動態15/03/2018
「讓生命充滿可能」 霍金逝世化作星塵
生財有道14/03/2018
【兩會直擊】汪洋當選全國政協主席 董建華、梁振英連任副主席
生財有道14/03/2018
【焦點新股】分析：賓仕與天福關連度不大 難帶動同業股份炒作
剖析天下14/03/2018
【Fire Man】侵侵炒正副國務卿 美國優先升級添全球變數
生財有道14/03/2018
【焦點新股】分析料賓仕上市初期有炒作 惟不看好長遠走勢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
政是有心 ． 余君雋
秋後算賬九巴自取其辱 林鄭明撐車長不會被炒 16
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
香港街頭美食
【覓食尖沙咀】牛迷注意！平民價錢歎霜降A5和牛燒肉 7
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 3
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 4
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
心理攻防戰 ． 梁若芊
【壓力影響表現？】自我要求高，隨時會爆煲 4
What's On
【港式情懷】 植物蛋的N種可能：改邪歸正西多士、未來蛋牛治 3
第一桶金 ． 方元
一次過把零用錢給女兒 讓她管理
小薯茶水間 NEW
【後日截止】量體溫可月入1.6萬？衞生署聘健康監察督導員
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美將爆貿易戰？
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 17
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 3
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 7
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
產品簡介

【DIVA Channel Giveaway】賞睇 《貝隆夫人》

【etnet x FoodWise Bonus賞你】Taste of Hong Kong 門票 及新西蘭Little Beauty限定版葡萄酒

【立即投票】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊