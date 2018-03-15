《投資心得－潘鐵珊》港鐵（６６）商用物業租金理想，防守性強

《投資心得》港鐵（０００６６）的主要業務包括香港的鐵路營運，以及在香港及國內的物

業開發等。集團截止二零一七年十二月三十一日止期間，錄得經常性業務收入達４８４﹒４億港

元，跟去年同期比上升１０﹒５％，表現尚算良好；而受惠中國內地的物業發展附屬公司收入的

６９﹒９６億港元進帳，總收入錄得５５４﹒４億港元佳績，同比上升２２﹒７％。除稅後公司

股東應佔利潤在計入投資物業重估後，同比升６４﹒１％至１６８﹒３億港元。



＊上望ＨＫ＄４６＊



集團於去年上半年獲批為期七年的英國ＳｏｕｔｈＷｅｓｔｅｒｎ鐵路專營權，自去年八月

起營運。憧憬港鐵能於其他國家有更多發展，如馬來西亞吉隆坡與新加坡之間其長３５０公里的

跨國高鐵的管理等。而在國內，集團在六月底簽署杭州地鐵五號線的的「公私合營」特許經營協

議，港鐵將負責其機電設備工程以及通車後２５年的營運管理，項目預計於明年底開通。上述項

目可望能為集團的收入帶來進一步貢獻。隨著高鐵可望在今年第三季通車，相信在鐵路服務業務

方面能對提升業績有所幫助。

港鐵業績造好，集團接下來更視乎市場情況計劃在未來十二個月為四項物業發展項目進行招

標，共可提供約４２００個住宅單位。商用物業方面，去年的中環甲級寫字樓租金繼續表現理想

。雖然租戶對成本的意識有所提高，但內地企業和跨國公司的需求相信在今年依然趨強。租務方

面，車站商務及物業租賃業務收入續有溫和增長，加上受惠於「德福廣場」二期新增的零售設施

以及「青衣城」二期擴建而有新店開業，預期會繼續對租務收入有推動力。可考慮於現價買入，

上望ＨＫ＄４６，跌穿ＨＫ＄３９﹒５止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（本人沒

有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

