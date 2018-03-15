《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》關注貿易戰走勢，候低吸創新型藥企

《Ｂｅｎ哥思路》貿易戰為近期的焦點所在，美國總統特朗普在面對眾多的反對聲音下，上

周四（８日）正式簽署進口關稅新法案，措施將在１５日後（３月２３日）正式生效，而與美國

簽訂北美自由貿易協定的加拿大及墨西哥將獲得豁免。澳洲總理亦證實，美國暫時豁免向澳洲徵

收鋼鋁進口關稅。特朗普態度明顯軟化，令投資者對貿易戰擔憂略有減退。



＊特朗普短期政策或側重改善美國貿赤＊



然而，美國商務部長羅斯，以及美國眾議院共和黨發言人早前表示，關稅政策焦點應更集中

於中國。事實上，中國是環球鋼材最大生產國，佔２０１７年全球產量４９﹒２％。由於美國一

直有意改善貿赤，中國必是主要針對對象。

最新消息指，特朗普計劃向價值６００億美元的中國入口產品徵稅，主要針對科技及電訊業

。筆者認為，貿易戰未來發展動向，仍有機會對環球股市造成困擾，料美股短期走勢傾向波動。

近日白宮首席經濟顧問科恩的辭職，使全球股市反應一度非常波動。市場揣測科恩不滿特朗

普的貿易保護主義決定而離職。科恩曾是高盛總裁，不但代表較溫和的聲言，亦是金融及經濟改

革的主要參與者。科恩的離任，可反映特朗普短期政策，將側重改革美國貿赤，而金融市場則非

短期焦點，投資者須注視其短期政策重心的轉變，對金融市場，特別是股市的影響。



＊歐元避大升，美匯料８８－９２上落＊



此外，美國２月份非農就業職位增長３１﹒３萬人，創２０１６中以來最大增幅，並超過市

場預期的２０﹒５萬人，惟工資按年升幅只有２﹒６％。而美國剛公布２月份消費者物價指數（

ＣＰＩ）按月升幅放緩至０﹒２％，符合市場預期。上述經濟數據均有助暫時紓緩市場對美國加

息前景的憂慮。

歐洲央行議息後，維持指標利率不變，但聲明刪除擴大無限量寬承諾。行長德拉吉表示，調

高對歐元區２０１８年經濟增長預測，將今年經濟增長上調０﹒１個份點至２﹒４％，但下調

２０１９年通脹預測０﹒１個百份點至１﹒４％。惟他警告，全球貿易戰掀起可能拖累歐洲復甦

步伐。

此外，美元弱勢，使歐元過去一年明顯回升，不利歐洲出口。預期歐洲央行將漸進減少買債

，使貨幣政策邁向正常化，但步伐及言論將趨溫和，以避免歐元過度上升。由於歐元是美匯指數

主要構成部份，預期美匯指數未來一段時間維持於８８－９２上落。



＊中央決控制赤字，基建等行業或受限＊



回看中國，兩會正式展開，總理李克強政府工作報告２０１８年設定的目標包括經濟增長維

持於６﹒５％，穩健的貨幣政策保持中性。另外，雖然財政開支增加超過７％至２１萬億元人民

幣，但財政赤字維持於２０１３年的２﹒３８萬億元，而財赤佔ＧＤＰ比率目標下降０﹒４個百

份點至２﹒６％。

雖然財政部長肖捷表示積極財政政策沒有改變，但同時反映中央亦有決心控制赤字，特別是

避免地方政府負債過重。因此，財政政策並不會過於積極。國內基建以及依賴政府補貼的行業，

例如新能源的發展，將受限制。

兩會展開，但國內Ａ股走勢缺乏方向，上證綜合指數近日於２５０天平均線附近上落。雖然

滬深兩市合計每日成交金額重返４０００億元人民幣，但整體動力仍不算十分強，滬深兩市融資

融券餘額徘徊於１萬億元人民幣附近。人大會議將於３月２０日結束，我們正注視為Ａ股短期帶

來動力。然而，由於中央政策今年以金融去槓桿為主，此將限制Ａ股的升勢。



＊恆指主要支持見於３１０００點關口＊



貿易戰的憂慮有所減退，恆指的技術走勢好轉，連日突破１０、２０及５０天線。雖然北水

流入情況已企穩，但整體大市成交金額緩緩下跌，或反映環球市場短期前景不明朗，恆指主要支

持見於３１０００點關口。

板塊方面，由於貿易戰仍為投資者關注焦點，相信資金傾向避開一些出口類股份，並換馬至

內需板塊，包括科技、環境保護、醫藥以及教育股等。其中，中央政府近期有不少新措施出台，

支持藥物創新和縮短醫物審批上市的流程，對於一些研發能力和在研產品線較強的製藥企業有利

，建議投資者可候低收集相關股份。此外，本地及不少中資股亦繼續公布業績，亦受投資者注視

。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》





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