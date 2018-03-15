《中國要聞》京東冀港引入無人商店

內地第二大電商平台京東擬向本港輸出其「無界零售」，希望未來與本地傳統零售企業合作

，如引入無人商店技術等。

網購興起，傳統零售商也要轉型。京東國際業務拓展部高級招商經理祝紹斌昨表示，京東平

台開放「全球售」後，港人能夠直接購買內地平台的貨物，加快推進國際化。京東的香港團隊將

與香港合作夥伴，建立更完善的零售生態系統，甚至協助港商拓展海外市場，銷售產品至泰國、

越南、印尼等東南亞地區。《香港經濟日報》

