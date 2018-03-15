《廣匯論勢－鄭廣復》歐元英鎊走勢漸趨樂觀

《廣匯論勢》昨天（１４日）歐洲央行（ＥＣＢ）行長德拉吉就歐元區貨幣政策發表講話，

他表示，ＥＣＢ對在甚麼情況下停止購債計劃有清晰定義，就是通脹穩定地向目標進發，而這目

標就是整體通脹率中期接近但低於２％。雖然目前ＥＣＢ比過去更有信心通脹正處於正確方向發

展，但不確定性的風險仍然存在，故即使經濟前景不太需要依賴資產購買計劃，貨幣政策仍然需

要耐心、堅持及謹慎以確保通脹返回目標。

在消費方面，其中一個有用的指標，是基本需求與非基本需求的差別，而歐元區的非基本需

求佔了歐元區家庭開支的５０％，這傾向在經濟衰退時延遲，而在商業周期回升時增加，但目前

非基本需求的開支僅比金融危機前多２％，而基本需求的開支則較金融危機前增加了９％，換言

之，家庭開支仍有支持經濟增長的空間。至於商業投資方面，德拉吉指出，目前較金融危機前亦

增加了７％，而調查顯示投資需求仍然強勁，設備使用率接近歐元區及四大經濟體的歷史高位

（今年首季設備使用率預估達到８４﹒４％），另外，房地產投資仍較金融危機前低１７％，但

現時已開始上升，預料對經濟增長帶來額外的動力。



＊ＥＣＢ對通脹達標信心增強＊



ＥＣＢ在最新的宏觀經濟預測中，預期今年實質ＧＤＰ按年增長２﹒４％，２０１９及

２０２０年將會分別增長１﹒９％及１﹒７％，與２０１７年１２月的預測比較，今年增長率向

上修訂，但維持未來兩年的增長預測。另外，德拉吉又指出，強勁的經濟表現亦在就業市場中反

映，自２０１３年中以來，歐元區就業職位增加接近７５０萬，已補回金融危機時流失的職位，

失業率亦降至２００８年１２月以來最低，ＥＣＢ預期在２０２０年之前將會進一步降至

７﹒２％。通脹方面，德拉吉指出，ＥＣＢ最新預測整體通脹率今年平均達到１﹒４％，

２０２０年將會達到１﹒７％。在總結時，德拉吉重申，ＥＣＢ對於通脹率在中期邁向目標更具

信心，但仍然需要進一步證據顯示通脹向正確的方向發展，而貨幣政策仍需要保持耐性、堅持及

謹慎。

整體上，德拉吉的講話反映了ＥＣＢ對歐元區經濟前景感到樂觀，通脹率亦料持續向目標水

平進發，家庭消費亦會加強經濟增長動力，從ＥＣＢ將今年３月份開始的購債規模，從６００億

歐元大幅削減至３００億歐元可見，ＥＣＢ很可能不像聯儲局般逐步減少買債直至完全停止，令

到今年９月份結束買債計劃的可能性極高。



＊共和黨補選再輸一仗＊



今年第一季快要結束，今年我仍然關注１１月美國中期選舉的結果，可能令共和黨失勢，從

而影響了特朗普的施政。在剛結束的賓夕法尼亞州的眾議院補選中，即使特朗普在競選期間兩次

到當地拉票，共和黨花費了數以百萬美元，副總統及特朗普長子及女兒亦為共和黨參選人

Ｒｉｃｋ Ｓａｃｃｏｎｅ拉票，最終仍然是民主黨參選人Ｃｏｎｏｒ Ｌａｍｂ勝出，而在最

新兩次的選舉中，民主黨均無派出眾議院候選人，之前支持特朗普的白領選民，不是決定不投票

就是投票給民主黨。



＊美股中期選前料大跌＊



目前民主黨只差２４席即可控制眾議院，以現時形勢發展，我們已可預見，共和黨將於中期

選大敗－－參眾兩院雙失！對於美國出現懸掛國會，屆時投資者的第一個反應必定是沽貨離場，

美元及美股預料遭到拋售，進入下半年，一旦民調反映共和黨將會慘敗，美股無需等到１１月中

期選已有大幅下挫的風險。道指暫時仍以２０１６年１１月大選後的低位１７９９４﹒６點，至

今年２月份高位２６６８３﹒５點升幅的５０％調整位２２３３９點為首個下跌目標，如調整

２００９年低位６４７０﹒１點以來的最大升幅的５０％，則道指將跌至１６，５７６﹒８點，

即使調整３８﹒２％亦跌至１８，９６２點。

目前歐元兌美元日線圖走勢仍呈三角形整固，但已連續兩個交易日收高於２０日ＳＭＡ

（１﹒２３３１），短期有力挑戰上周四（８日）高位１﹒２４４６，若可突破，匯價將轉形一

浪高於一浪形態，後市挑戰１﹒２５５５的機會增加。英鎊兌美元亦已連續兩個交易日收高於

２０日ＳＭＡ（１﹒３９０８），現已逼近日線圖下降軌阻力，若然向上突破下降軌，將視為有

效突破，量度上升目標為１﹒４３３２。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

