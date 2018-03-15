【支付暗戰】銀聯或「收編」兩移動支付巨頭，央媽將實現全掌控

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日報道》人行旗下網聯（非銀支付機構網絡支付清算平台）「

６．３０」一統網絡第三方支付天下大限臨近之際，銀聯證實，正制定支付寶、微信支付接入銀

聯的方案。

消息指，方案或明確支付寶、微信支付與商戶的移動支付聯機交易未來須通過銀聯處理，而

資金清算將通過人行大額支付系統進行。市場人士猜測，此舉或是因應人行去年１２月發布的《

條碼支付業務規範（試行）》，為當局收緊金融監管的一部分，若方案最終實施，人行可實現線

上及線下支付全掌控。



＊新規４月１日起實施＊



去年８月４日，人行支付結算司印發通知，明確自２０１８年６月３０日起，支付機構受理

的涉及銀行帳戶的網絡支付業務全部通過網聯平台處理。坊間當時就熱議，網聯橫空出世將令銀

聯一家獨大夢碎。

人行憑網聯全面「收編」網絡支付，緊接著１２月，再印發《條碼支付業務規範（試行）》

，提及「支付機構開展條碼支付業務涉及跨行交易時，應當通過人行跨行清算系統或具備合法資

質的清算機構處理」，並明確２０１８年４月１日正式實施。但「具備合法資質的清算機構」是

否就是銀聯，一直未有明示。

儘管如此，銀聯從去年起一直在低調研發和網聯平台相似的「無卡業務轉接清算平台」，並

於今年１月２９日宣布該平台全面開展大規模運營。銀聯意在「合法資質的清算機構」的意圖不

言而喻。



＊借平台創新抗衡網聯＊



政策大限之前，支付寶、微信支付兩巨頭奇招盡出地攻城掠地，包括支付寶推出「收錢碼」

提現功能、微信支付落地「人民幣收款，向境外商家結算外幣」的跨境業務。２０１８年伊始，

更在香港大燒銀紙爭奪市場份額，寸土必爭之下，港人甚至可以用支付寶供奉黃大仙的香油錢。

市場數據顯示，僅去年第三季，第三方移動支付市場交易量高達３０億元人民幣，支付寶更

以逾５３％份額穩坐頭把交椅。

相比之下，此前國人香港「血拼」必用的銀聯的地位愈來愈尷尬，即使是去年１２月推出移

動支付ＡＰＰ「雲閃付」，暫時仍難撼支付寶、微信支付的市場地位。市場人士就指，政策「順

風」下，銀聯正嘗試從產品創新轉向平台創新。無獨有偶，銀聯旗下銀聯國際近日宣布正式推出

「移動支付綜合服務平台」，境外商業銀行、商戶、手機廠商、第三方機構等都可通過該平台的

接口接入。

分析更指，如銀聯未來成功令支付寶、微信支付接入，不僅將制約支付寶、微信支付的定價

權，更會在平台競爭層面先贏網聯一仗，畢竟網聯業務主要仍立足境內。

