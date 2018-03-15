《ＥＴＦ焦點－袁健聰》魔法拆解加密貨幣及黃金投資

《ＥＴＦ焦點》教大家玩一個魔術：請在你身邊的朋友在心中想一個３位數數字，然後請他

拿起計數機，把這個數字乘以１１，然後再請他告訴你運算結果的最後３個數字。比方說，如果

朋友想的數字是１２３，請他把１２３乘以１１，得出的數字是１３５３，他將告訴你的最後３

個數字是３５３。

不論朋友告訴你的最後３個數字是甚麼，請你把這數字乘以９１，這結果的最後３個數字，

就是你朋友心裏想著的數字。比方說，把３５３乘以９１，即３２１２３，你會發現最後３個數

字（１２３）是你朋友心中的數字。

其實，上述魔術是最基本的密碼學，把資訊（１２３）加密（乘以１１）、把訊息切斷（取

最後３個數字，即３５３）再送出。即使外人知道零碎的訊息（３５３）甚至加密過程（乘以

１１），但如沒有解碼的鑰匙（乘以９１以及拿最後３位數）根本沒有辦法知道原本的資訊。

近期引起熱話的比特幣，除了以「區塊鏈」為基礎外，其實亦建基於密碼學。比特幣使用的

密碼學極其複雜，窮盡地球電腦的運算能力也不可能破解，因此極為安全。

世界黃金協會最近從波幅、流動性、監管框架、供需來源等方面比較比特幣和黃金，結論為

比特幣無法取代黃金。區塊鏈技術是為比特幣等加密幣的分散式帳本機制，此創新技術在金融服

務和其他行業或將有更廣泛用途。但在投資上，黃金從波幅、流動性、監管框架更佔優勢，而透

過ＥＴＦ投資黃金可收窄買賣差價，減低手續費，而且流動性高，沒有深奧難懂的加密原理。

最後，當然要向各位破解剛才的魔術。１１乘以９１等於１００１，任何３位數字乘以

１００１，所得結果的最後３位數都會是該數字本身，因為任何３位數乘以１都是其本身，比方

說，１２３乘以１００１等於１２３１２３。準備一部計數機，找你的朋友來試玩吧。

《惠理基金－量化投資副總裁 袁健聰》

