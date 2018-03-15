《陶冬天下－陶冬》中美貿易戰

《陶冬天下》特朗普從商的時候，據報每天三分之一的時間花在和律師交談上，通過高賭注

逼退對手是慣用手段。如今他把經商時候的訛詐伎倆，搬到了白宮。

２０１７年３月８日，特朗普宣布對鋼鋁產品課征懲罰性進口關稅。ＮＡＦＴＡ成員加拿大

、墨西哥不在其列，美國的其他盟國可以申請豁免。關稅劍指何方，司馬昭之心路人皆知。而且

，針對中國的貿易措施估計會陸續出現。

今年是美國的選舉年，選舉年拉進口貨出來示眾以贏取選票，在每個周期都是一樣的。其中

，中國近二十年一直是箭靶子，一位美國高官對筆者曾經在餐後吐過一句真言，「Ｃｈｉｎａ

ｉｓ ａ ｃｏｕｎｔｒｙ ｐｅｏｐｌｅ ｌｏｖｅ ｔｏ ｈａｔｅ﹒」再加上特朗普這位

混世魔王，中美之間出現嚴重貿易糾紛的機會頗高。

中美貿易逆差有多大？兩國的統計數據差異巨大，美方數據比中方多出近１０００億美元。

一部蘋果手機，八成以上的電子元件來自日本、韓國、台灣等國家，絕大部分利潤被蘋果公司收

走，中方廠家所得利潤只有區區的單位數，整部手機的貿易金額卻算在中國身上，反映在美方的

貿易赤字中。這種貿易統計偏差早就被ＩＭＦ等國際組織的經濟學家指出來了，但是秀才遇到兵

，有理說不清，特爺要作貿易訛詐。

貿易戰對中國經濟的影響有多大？不小，不過比十年前小多了。十年前貿易順差對增長貢獻

兩個百分點，如今大約０﹒６個百分點。十年前中國逼切需要出口部門提供就業機會，如今製造

業面臨的是勞工短缺。

如果按照白宮要求每年減少對美順差１０００億美元，筆者預計中國在經濟增長率上約損失

０﹒２－０﹒４個百分點。這是不小的數字，不過可能性不大。美國根本沒有多少本土產能去製

造Ｍａｄｅ ｉｎ Ｃｈｉｎａ的低端替代品，對中國徵進口稅不過意味著從別國進口成本更高

的產品或被進口稅墊高了價格的中國產品，這意味著美國消費者需要承受更高的物價。

由於生產能力不是短時間可以變出來的，除了個別產業外，白宮未必能夠通過提高對中國產

品的關稅，令美國的相應產品直接得益，筆者認為白宮的這場貿易戰旨在逼中國開放更多的市場

，降低美資准入門檻，改善知識產權保護。

從歷史大視野看，美國的對華政策其實在奧巴馬第二任已經發生了根本性改變。改革開放之

後美國對中國政策基調是接觸（ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ），試圖通過開放市場將計劃經濟的中國

納入到市場經濟軌道，納入到全球經濟圈中。２０１０年前後，美國的對華政策基調轉為遏制（

ｃｏｎｔａｉｎｍｅｎｔ），阻撓中國崛起成為新的主題，於是重回亞洲戰略出爐，華盛頓在亞

太地區四處煽風點火。特朗普的張狂個性，為中美關係增添了一點戲劇性元素，但是美國的對華

國策早已發生了改變，中美貿易戰爆發的機會不小。《陶冬》



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