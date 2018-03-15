聯通盈利大增至１８﹒３億元人幣，惟差過預期，派息０﹒０５２元

《經濟通通訊社１５日專訊》聯通（００７６２）公布截至去年１２月底止全年業績，純利

１８﹒２８億元（人民幣．下同），按年升１﹒９２倍，盈利表現差過市場預期，每股基本盈利

０﹒０７元，派末期息０﹒０５２元。

期內，收入為２７４８﹒２９億元，升０﹒２３％；稅前利潤２５﹒９３億元，升２﹒３倍

。

２０１７年度末期股息預期將約於２０１８年６月１２日支付予５月１８日已登記於公司股

東名冊內的股東。（ｃｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

