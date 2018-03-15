《日入而息》聯通去年盈利表現遜市場預期，港股全日拗腰反彈

《今天重點》﹡聯通（００７６２）盈利大增至１８﹒３億元人民幣，惟差過預期，派息

０﹒０５２元；聯通去年ＥＢＩＴＤＡ同比增長２﹒４％，資本開支大降

４２％；去年移動服務收入增長７﹒９％，移動ＡＲＰＵ升至４８元



《即日市況》﹡騰訊平保倒升，港股全日拗腰彈１０６點，收３１５４１



《深滬股市》﹡滬綜指收市微跌０﹒０１％，深成指倒升０﹒２２％



《美元匯價》﹡歐元走勢橫行偏強，低位吸納；歐元最新報１﹒２３５８╱６０，日圓最新

報１０５﹒９１╱９２



《公司業績》﹡太古（０００１９）去年基本溢利為４７億元，增加５５％；太古全年賺

２６１億升１﹒７倍，Ａ股派１﹒１元Ｂ股２２仙

﹡太古地產（０１９７２）全賺３３９﹒５７億元，升１２６％，派５２仙；

去年基本盈利升１０％至７８億元

﹡巨星（０２３９３）去年多賺２４％至２億半人幣，末期息５﹒５港仙

﹡晶苑（０２２３２）去年賺１﹒４８億美元，升兩成，派息１２﹒３港仙

﹡新城發展（０１０３０）年賺近３８億人幣，升１﹒７倍，息１６﹒２分

﹡特步（０１３６８）年賺逾４億元人民幣，跌２３％，連特息共１４﹒５港

仙

﹡泓富（００８０８）去年可供分派收益升逾１％，每基金單位派

０﹒１７８元

﹡九興（０１８３６）去年純利跌２４％，末期息３０仙

﹡天工國際（００８２６）全年純利升５３％，末期息０﹒０３７８元人民幣

﹡易鑫（０２８５８）去年虧損擴大至１８３﹒３億元人民幣，不派息

﹡ＴＯＭ集團（０２３８３）全年虧損收窄至２﹒４２億元，不派息

﹡中國消防（００４４５）首三季純利增７﹒４倍

﹡路訊通（００８８８）去年虧損收窄至６５７﹒７萬元，不派息



《公司資訊》﹡太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）售海洋服務低效船隻，準備

好拓中美飲料業務，續五成派息率

﹡太古地產（０１９７２）今年本港辦公樓租金有支持，對港零售樓面需求平

穩；太古地產去年租金收入總額升４﹒４％，太古商場零售銷售額升７％；

太古地產料零售市道持續復甦，太古坊一期出租率增至７５％

﹡光麗科技（０６０３６）冀上市後延長付款期，均價浮動對毛利影響微

﹡巨星醫療（０２３９３）五醫療器材公司年度保證溢利已經達成

﹡百田石油（０８０１１）菲島油田儲量獲政府確認

﹡昊天國際（０１３４１）擬收購共享空間管理業務

﹡東瀛遊（０６８８２）復活節團預訂率逾九成，長途線報名人數有雙位數增

長

﹡建發國際（０１９０８）收購南京住宅項目四成股權，涉３﹒８億元人民幣

﹡英皇鐘錶珠寶（００８８７）今年將增加分店，料同店銷售錄佳績

﹡光麗（０６０３６）超購２５８倍，一手中籤率三成

﹡通達宏泰（０２３６３）超購２７４倍一手中籤率兩成

﹡博奇環保（０２３７７）超購近４倍，一手中籤率八成

﹡凱華集團（００２７５）出售觀塘萬泰利廣場物業，收益１９０萬元

﹡雷士照明（０２２２２）擬向大股東出售國內照明產品製造業務

﹡福晟國際（００６２７）增持長沙商住項目，涉資５０００萬元人民幣

﹡慕容控股（０１５７５）力爭未來三年成為沙發外銷龍頭，將進軍內地１０

個城市

﹡佳源國際（０２７６８）２月合同銷售額升１４﹒３％至逾６億元人民幣

﹡漢能薄膜發電（００５６６）王雄辭任董事會副主席

﹡博華太平洋（０１０７６）澄清美國執法部門無突擊搜查辦公室

﹡中銀航空租賃（０２５８８）陳四清辭任董事長等職，現任中國銀行副行長

繼任

﹡安賢園中國（００９２２）沈明珍辭任副行政總裁

﹡泓富產業（００８０８）出售海名軒資金用以還債，加租以雙位數為目標



《國企紅籌》﹡五菱（００３０５）約２８４３萬元人民幣售汽車座椅生產設備

﹡中飛租賃（０１８４８）與國開行簽訂１００億元人民幣戰略合作協議

﹡聯通（００７６２）２月份移動４Ｇ用戶淨增５８４萬戶，按月減慢；提速

降費有影響，將避免價格戰以獲取更多市場

﹡中遠海運港口（０１１９９）財務總監辭任

﹡遠東宏信（０３３６０）合共逾２４億元人民幣出售基礎資產

﹡中遠海運港口（０１１９９）２月吞吐量升１９﹒４％

﹡中航科工（０２３５７）出資近２億元人幣組合營，設航空工業空管系統



《神州民企》﹡先進半導體（０３３５５）年初訂單相當好，資本開支增至１億元人民幣

﹡特步（０１３６８）去年同店銷售錄中單位數增長，或拓高端品牌；今年不

會再有庫存回購，料利潤大幅上升

﹡富力地產（０２７７７）地價貴無意來港發展，曾拒購海航啟德地

﹡新城發展（０１０３０）不再提私有化，２５周年特別股息未有定案

﹡騰訊成立機器人實驗室，並與科學刊物出版集團合作

﹡鎳資源國際（０２８８９）尚未支付債息，下周一如未清還或構成違約

﹡奧園（０３８８３）有信心完成今年銷售目標；留意香港拿地機會



《中國要聞》﹡深交所表示已研究ＣＤＲ很長時間，預備盡快推出；僅一成投資者對股市悲

觀，最擔心債券違約

﹡中鋼協表示２月下旬鋼企粗鋼日產量環比增４﹒３９％

﹡丹東港表示法院裁定查封集團約４９億元人民幣資產

﹡日本將對中、韓產碳素鋼管道接頭徵反傾銷稅為期５年

﹡內媒表示樂視控股高層稱不可能退市，孫宏斌辭任屬正常；海航系購當當網

存變數，未就出資額達成共識

﹡上海上調公積金貸款購二套房人均住房面積標準

﹡上期能源授牌原油期貨指定交割倉庫和檢驗機構

﹡京滬間「復興號」高鐵擴容提速，時間縮至４時１８分

﹡國家集成電路產業大基金已承諾投資１１８８億元人民幣

﹡人行推４００億逆回購利率持平，淨投放４００億元；人行報告指逾三成居

民料下季房價上漲，物價指數回落；銀行家宏觀經濟熱度指數升，貸款需求

增；人行調查指首季企業家信心指數按年升至７４﹒３％

﹡特朗普施壓中國，要求將對美貿易順差減少千億美元

﹡中保監表示國家機構改革有利補齊監管短板，防金融風險

﹡海航旗下佳美集團為ＩＰＯ詢價

﹡中國首２月實際使用外資１３９４億元人民幣，增０﹒５％

﹡上海發文鼓勵啟動個人稅收遞延型商業養老保險試點

﹡三六零大股東質押所有持股，為私有化銀團貸款作擔保

﹡阿里雲印尼數據中心正式運作



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１０１８﹒４５點



《其他消息》﹡九西賄選疑雲，民協區議員上載「投２號拿福袋」錄音

﹡鄭耀棠稱泛民建制在新東的力量有別，工聯會亦欠樁腳

﹡黎棟國稱移交逃犯一般需兩地簽署協議才能做到，處理需要相當時間

﹡陳茂波重申不會一刀切派錢，關愛基金或在月底有方案；發展商已建未售單

位近萬伙，可考慮設空置稅

﹡美聯表示今年新盤呎價以逾１﹒５至２萬元佔３５％最多

﹡深股通額度全日用５﹒３９億；滬股通額度全日用１０﹒０７億元

﹡萬事達卡與ＨＫＴａｘｉ合作推電子付款功能

﹡ＨＫＴａｘｉ表示短期專注與萬事達卡合作，電子支付業界反應正面

﹡本港２月二手公屋買賣合約登記宗數按月減６％至６１宗

﹡匯豐工商金融商務網上理財平台下月推出，便利外匯交易



《兩會直擊》﹡全國政協閉幕，通過政協會議章程等

﹡李彥宏稱無人車３至５年將出現在開放道路上

﹡俞正聲籲加強與港澳同胞團結聯誼，促進一帶一路建設

﹡閻慶民稱ＣＤＲ很快推出，Ａ股會有更多新經濟企業

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