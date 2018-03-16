《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８７３．６６ 升 １１５．５４點╱０．４７％
標普５００ ２７４７．３３ 跌 ２．１５點╱０．０８％
納斯達克 ７４８１．７４ 跌 １５．０７點╱０．２０％
倫敦富時１００ ７１３９．７６ 升 ７．０７點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４５．５６ 升 １０７．８２點╱０．８８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２６７．２６ 升 ３３．９０點╱０．６５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．３３，歐元兌美元１．２３０３
16/03/2018 08:02
《日出而作》道指反彈１１５點，油價連升兩日，毛記今起招股
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８７３．６６ 升 １１５．５４點╱０．４７％
標普５００ ２７４７．３３ 跌 ２．１５點╱０．０８％
納斯達克 ７４８１．７４ 跌 １５．０７點╱０．２０％
倫敦富時１００ ７１３９．７６ 升 ７．０７點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４５．５６ 升 １０７．８２點╱０．８８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２６７．２６ 升 ３３．９０點╱０．６５％
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