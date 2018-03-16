《盤前攻略》港股好淡因素持續交織，３１８００見短線阻力

《經濟通通訊社１６日專訊》市場逐漸淡化貿易戰的憂慮情緒，道指隔晚（１５日）一度急

升近３００點兼重上二萬五，但最終升幅收窄至１１５點，報２４８７３。標指收報２７４７，

跌２點；納指報７４８１點，跌１５點。歐股亦普遍向好，英法德三大指數錄得７點至１０７點

升幅。



＊夜期ＡＤＲ表現偏軟，今年石油預期需求上升＊



港股夜期昨日收報３１４９９，跌４１點，低水４２點。ＡＤＲ比例指數跌３６點或

０﹒１２％，報３１５０４。預託證券造價普遍下跌，建行跌０﹒６１％，折合港元報８﹒４４

元。工行跌０﹒６３％，折合港元報６﹒９６元。國壽跌０﹒９３％，折合港元報２３﹒１３元

。中石化跌０﹒８４％，折合港元報６﹒４２元。中石油跌０﹒３３％，折合港元報５﹒３５元

。長和跌０﹒７４％，折合港元報９７﹒８７元。

國際能源署（ＩＥＡ）預計今年全球石油需求增長將增加１５０萬桶，抵銷美國原油產量上

升的疑慮，紐約４月期油升０﹒２３美元或０﹒４％，報６１﹒１９美元。布蘭特５月期油漲０

﹒２３美元或０﹒４％，報價６５﹒１２美元。



＊港股成交仍然偏弱，若交投旺盛可破上月浪頂＊



港股自本周一（１２日）升破５０天線（３１３４５）後，由於受市場持續憂慮會爆發貿易

戰，加上成交淡薄未能帶動港股再突破高位，近日走勢均於５０天附近拉据。昨日（１５日）港

股在騰訊（００７００）及平保（０２３１８）帶動下，惟其他重磅股表現疲弱，港股全日僅漲

１０６點，報３１５４１。

不過，受港匯持續下滑影響入市意慾，本周以來日均成交僅１１１０億元，故重磅股未能整

體發力推動向上，港股升勢自然相當有限。然而，據瑞銀恆指牛熊證街貨分布圖顯示，

３１８００至３２０００區間為熊證重貨區，若成交上升，相信可一舉突破３１８００以上水平

，該位亦是上月反彈浪浪頂。另一方面，市場仍然受貿易戰憂慮困擾，昨日港股夜期及ＡＤＲ全

線下滑，料日內大升空間不大；同時，考慮到市場對重磅股業績有憧憬，大市下跌空間亦有限，

暫以３１０００作支持。（ｔｔ）

