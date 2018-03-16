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即市新聞

16/03/2018 18:10

《窩輪匯智－劉嘉輝》業績期買輪要知道的事－股息篇

　　《窩輪匯智》前周提到業績期前後要留意股份派息對輪證價格的影響。相信投資者會明白，
若股息較產品發行時的預期，即金額及派息時間有較大出入，而產品的到期日為派息日附近，發
行商有需要因應實際派息而對產品價格作調整。基本上，若派息較預期為多，有機會不利認購證
及牛證價格、有機會利好認沽證及熊證價格。另外，若派息時間較預期為遲，則有機會利好認購
證及牛證價格、有機會不利認沽證及熊證價格（假設其他因素不變）。以上若是派息較預期為少
，或是派息時間較預期為早，則有機會出現相反效果。因此投資者要留意，公布業績的股份，派
息水平及時間會否較預期有較大偏差，又或有沒有公布特別息。

　　展望下周，舜宇光學（０２３８２）、騰訊（００７００）及金山軟件（０３８８８）將於
３月１９日（星期一）及２１日（星期三）公布業績。保險股方面，新華人壽（０１３３６）及
平安（０２３１８）將於３月２０日（星期二）同日公布，另中人壽（０２６２８）將於３月
２２日（星期四）公布。內銀股則會於「守尾門」於月尾公布，建行（００９３９）及工行
（０１３９８）將於３月２７日（星期二）及３月２８日（星期三）公布，早前公布增資的農行
（０１２８８）則於３月２６日（星期一）。由於內銀股為傳統較高息的股份，投資者宜多加留
意以上的派息因素。

　　最後還值得一提的是除淨，雖然除淨當天輪證價格並不會受影響，但若除淨後的價格較牛證
收回價為低，該牛證仍是會被強制收回的，因此投資者若持有貼價的高息股牛證如中移動
（００９４１）及以上提及的內銀股，就要份外留神。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

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