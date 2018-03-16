《經濟通通訊社１６日專訊》光麗科技（０６０３６）首掛開報０﹒７７元，較０﹒５元招
股價高５４％，成交約８１２５萬股，涉資５５３９萬元。
若不計手續費，每手賺１３５０元。（ｍｌ）
16/03/2018 09:21
《新股掛牌》光麗（６０３６）開報０﹒７７元，較招股價高５４％
《經濟通通訊社１６日專訊》光麗科技（０６０３６）首掛開報０﹒７７元，較０﹒５元招
股價高５４％，成交約８１２５萬股，涉資５５３９萬元。
若不計手續費，每手賺１３５０元。（ｍｌ）
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