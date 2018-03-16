港股跌約２００點後曾倒升，現微軟１９點報３１５２１，平保強勢

《經濟通通訊社１６日專訊》港股今早隨外圍低開，一度跌約２００點至３１３３７，幸而

平保（０２３１８）、騰訊（００７００）強勢，大市跌幅全銷，曾倒升８點。雖然未能企穩，

但現僅微軟１９點報３１５２１，主板成交１９２﹒４２億元。

上證綜合指數報３３００﹒４８，升９﹒３７點或升０﹒２８％，成交３６８﹒２７億元人

民幣。國指走低２０點報１２６９９。

中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）Ｈ股現價升２﹒０８％，報９０﹒８元；成

交約１６７８萬股，涉資１５﹒０４億元。Ａ股現價７１﹒９元人民幣，升１﹒４１元人民幣，

或升２％，成交１６﹒２２億元人民幣，涉及２２７５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈１﹒６６％。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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碧桂園 （０２００７） １６﹒２８元 升２﹒９１％

中國平安（０２３１８） ９０﹒８０元 升２﹒０８％

騰訊控股（００７００） ４７１﹒８０元 升０﹒６８％

匯豐控股（００００５） ７６﹒８５元 升０﹒５９％

建設銀行（００９３９） ８﹒４６元 跌０﹒３５％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒８５元 跌０﹒４５％

港交所 （００３８８） ２８８﹒２０元 跌０﹒４８％

農業銀行（０１２８８） ４﹒６３元 跌１﹒９１％

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