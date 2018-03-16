《盤後部署》港股靜候下周騰訊平保業績，有機會出現反彈

《經濟通通訊社１６日專訊》美國「通俄門」調查有新進展，有傳檢察官要求提交與總統特

朗普家族企業有關的文件，抵銷美國強勁經濟數據的正面影響，華爾街股市隔晚（１５日）表現

反覆，三大指數個別發展，道指升幅收窄至１１５點，收報２４８７３，標指則錄得四連跌。港

股今早低開１７８點，其後在平保（０２３１８）反彈下曾倒升２３點，高見３１５６４點，惟

港交所（００３８８）領跌藍籌，大市一度挫２０３點。最終全日跌３９點或０﹒１２４％，報

３１５０１。主板成交１４３６﹒６３億元，較上日增加２９﹒７８％。

國指跌４６點或０﹒３７％，報１２６７３點。滬指跌２１點或０﹒６５％，報３２６９點

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＊資金正留力下周重磅股放榜＊



港股現時正維持整固格局。外圍多重負面消息影拖累大市向下，然而低位見買盤撐起，仍能

保持爭持的狀態，全因為市場正憧憬下周多隻大藍籌的業績，包括周二（２０日）公布業績的平

保，以及周三（２１日）派成績表的吉利（００１７５）及騰訊。市場普遍預期該等重磅股會有

良好的業績表現，因此其股價表現比大市好，不過，在周末前夕資金顯然「留力」，騰訊等股動

力相對減弱。

大市若要脫離現時的悶局，預期最快亦要到下周三騰訊業績公布後，屆時港股或有一定程度

的反彈，但是能否進一步突破月內高位３１７９９，則要看業績能否優於市場預期，暫預料在

３１０００有較強的支持。



＊留意中美貿易戰及議息會議＊



外圍貿易戰消息沉寂不到兩日，又重新發酵。據《華爾街日報》報道，美國一兩周內將推出

一系列針對中國的措施，以施壓令中國停止要求美企向中國公司轉移技術的做法，措施包括對每

年規模至少３００億美元的中國進口產品加徵關稅。消息傳出後，中美貿易戰憂慮進一步升溫，

拖低金融市場表現，投資者需密切留意事件的發展。

此外，美聯儲局議息將於下周二及周三舉行今年第二次的議息會議，結果將於香港時間周四

（２２日）凌晨２時公布。根據市場調查，有９８％經濟師預期會在是次會議上宣布加息，幅度

為四分一厘。（ａｌ）

