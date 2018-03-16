《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部高級官員表示，在下周初於阿根廷舉行的２０國集
團（Ｇ２０）財經首腦會議上，特朗普政府將聯合志同道合的國家反擊中國的政府補貼及投資政
策。
該官員表示，歐盟及其他主要經濟體已意識到中國鋼鋁過剩產能造成的問題，並正在想辦法
應對，故認為美國應與相關國家在該問題的每個層面上保持合作。
他又指責，中國政府對國有企業的補貼及對外投資政策，將對安全及金融穩定帶來挑戰。
（ｍｎ）
16/03/2018 08:21
【貿易硝煙】美將在Ｇ２０峰會上與其他國家反擊中國補貼投資政策
《經濟通通訊社１６日專訊》美國財政部高級官員表示，在下周初於阿根廷舉行的２０國集
團（Ｇ２０）財經首腦會議上，特朗普政府將聯合志同道合的國家反擊中國的政府補貼及投資政
策。
該官員表示，歐盟及其他主要經濟體已意識到中國鋼鋁過剩產能造成的問題，並正在想辦法
應對，故認為美國應與相關國家在該問題的每個層面上保持合作。
他又指責，中國政府對國有企業的補貼及對外投資政策，將對安全及金融穩定帶來挑戰。
（ｍｎ）
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