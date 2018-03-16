《台股攻略－馮偉明》台股今日震盪整固，企穩１１０００點

《台股攻略》台股今日升９﹒２５點，收１１０２７﹒７點，成交金額為新台幣

１６５９﹒６６億元。

受核四確定不會啟用的消息影響，台灣恐陷缺電問題，加上羅素指數成分股及台灣５０成分

股下周一（１９日）正式生效，台股今早開高後隨即震盪壓低。電子三雄今日走勢震盪，台積電

以平盤作收，鴻海則在平盤上下整理，但終場還是小黑作收，大立光尾盤則跌破新台幣３７００

元大關。鴻家軍方面，僅群創逆勢抗跌，訊芯－ＫＹ、天鈺、乙盛－ＫＹ、樺漢、正達、榮創、

京鼎、廣宇、建漢也跌超過１％。聯發科今日亦走弱，華碩及宏達電小漲抗跌。面板雙虎友達及

群創聯袂小漲撐盤。今年ＤＲＡＭ市況持續看俏，南亞科續強，帶動華邦電、旺宏及威剛等齊揚

，高股息領漲股則有新紡、祥碩、上緯投控、國眾等，為今日盤面強勢指標。金融股方面，新光

金、中壽及統一證漲超過３％。生技股也見買盤湧入，基亞、安成藥、醣聯、寶齡富錦、立康、

優盛等均亮燈漲停。

市場信心仍然正向，加上偏保守的外資逐步轉為正向，料台股左震盪整理後仍有機會走高。

下周有台灣央行及美國聯儲局的利率會議，預期對台股指數或有所壓抑。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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