《窩輪豪情－梁業豪》強制收回事件

《窩輪豪情》若牛熊證的相關資產價格上升，相等權益比率的牛證的價值一般亦會按接近等

值上升，而相等權益比率的熊證的價值則一般會按接近等值下降。這種特色為投資者提供一種可

緊貼相關資產價格走向的產品，而且，其價格透明度較其他結構性產品為高。然而，於牛熊證的

相關資產價格接近收回價時，牛熊證的價格變動可能會呈現較大的波動，甚至與相關資產價格的

變動不成恰當的比例。

牛熊證設有收回價及強制收回機制，牛證的收回價必定等同或高於行使價，而熊證的收回價

則必定等同或低於行使價。若相關資產價格於到期前任何時候觸及收回價，牛熊證即提早到期，

必須由發行商收回，其買賣亦會即時終止。整個過程稱為「強制收回事件」。

牛熊證的類別方面，分為Ｎ類和Ｒ類兩種。Ｎ類牛熊證乃指收回價等同價使價的牛熊證。一

旦相關資產的價格觸及或超越收回價，牛熊證持有人將不會收到任何現金款項。Ｒ類牛熊證乃指

收回價有別於行使價的牛熊證。但出現強制收回事件，牛熊證持有人可收回少量現金款項（稱為

「剩餘價值」）。但於最壞的情況下，可能會沒有剩餘價值。若拿行使價相同的Ｎ類牛熊證與Ｒ

類牛熊證作比較，Ｒ類牛熊證於一個較早的價格水平，便會被收回。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

