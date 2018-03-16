《談國論企－黎偉成》社會消費品零售前二月提升網售強

《談國論企》中國的社會消費品零售總額於２０１８年１－２月份的同比增長，即使相對於

２０１６年略見提升，卻有升級轉型佳向，特別是（甲）尤其以實物的商品網上零售額增速明顯

增長，和在整體零售額的佔比大幅度擴大，而（乙）限額以上單位消費品零售成長速度有較快的

增長，扭轉上年有所放緩之態，當然受於汽車銷售之由跌轉升、、通訊器材維持雙位數漲幅等因

素支持，內需強烈，相信國內生產總值ＧＤＰ全年達６﹒５％的預期目標，該無懸念。



＊網上銷售旺勢顯消費購物模式有序的提升＊



據中國國家統計局所發布的最新資料顯示，社會消費品零售總額於２０１８年１－２月份增

達６﹒１０８２萬億元同比增長９﹒７％（見表．下同），比上年５﹒７９６萬億元所增

９﹒５％稍高０﹒２個百分點，唯是此相對２０１６年比２０１５年５﹒２９１萬億元增

１０﹒２％少增０﹒７個百分點當然有所改善，因：

（一）全國網上零售銷情反覆好轉，於２０１８年１－２月份累計１﹒２２７１萬億元增長

３７﹒３％，相對於２０１７年１－２月份８５８０億元增３１﹒９％多增５﹒４個百分點，當

然遠高於２０１５年１－２月份６３６１億元所增２７﹒２％，乃受惠於（２）實物商品網上零

售額９０３７億元增長３５﹒６％，比２０１６年６４１９億元的２５﹒５％增幅多增１０﹒１

個百分點，此於社會消費品零售總額佔比１４﹒９％和相對於２０１６年的１１﹒１％佔比高３

﹒８個百分點，而２０１６年及２０１５年同期之佔比分別只為９﹒５％和８﹒３％，反映出網

上購物方式受到愈來愈多消費購物者認同和應用。

在實物商品網上零售額中，吃類商品於２０１８年１－２月份同比增長５７﹒３％，比

２０１７年同期所增的１５﹒１％顯著多增４２﹒２個百分點，亦明顯多於２０５年前兩個月所

增的３７％；用類商品升幅３６﹒８％，而２０１６年及２０１５年同期分別增長１５﹒８％及

２９﹒６％；穿類商品增幅達３３﹒１％，比２０１６年同期之３０﹒７％高２﹒４個百分點，

亦遠高於２０１５年同期所增的１４﹒２％，消費結構有十分明顯的改善。

國家力促之「互聯網＋」成十三五規劃重點，預期網上零售續發揮重要作用。

同樣重要者，為線下的零售銷情亦有漸進式的好轉甚至升級：（二）限額以上單位消費單零

售額於２０１８年１－２月份累計２﹒３２４１萬億元同比增長８﹒３％，相對２０１７年同期

２﹒３１８６萬億元所增６﹒８％，多增１﹒５個百分點，亦遠遠高於２０１６年１－２月份增

幅和２０１５年僅增５﹒４％之況，此之於限額以上單位零售額度所佔比重達３８％，所衍生效

應當然不可忽視。

需要探之處，為（Ｉ）限額以上的零售額２﹒３２４２萬元，同比增長比高手當要快下通。

和（ＩＩ）服裝鞋帽、針紡織品的發展及表現亦佳，營業額２３９７億元同比增長

８﹒４％，比上年同期２５６５億元所增的６﹒１％高２﹒３個百分點，漲幅持平於２０１６年

同期，和（ＩＩＩ）糧油、食品類２４７３億元同比增長，持平於２０１６年同期的升幅

９﹒７％，二者於限額以上單位零售額佔比分別達１１﹒７８％和１１﹒３％，合共佔比

２３﹒０８％高於上年同期之２２﹒８６％。



＊限額以上單位餐飲收入續升屬佳象＊



（ＩＩＩ）通訊器材銷售額在２０１８年１－２月份達６８６億元，同比持平於上年同期的

１０﹒７％。

值得注視者為（三）限額以上單位餐飲收入，在２０１８年１－２月份１４８０億元同心增

長７﹒１％，比上年同期所增的６﹒９％和２０１６年的６﹒４％要高分別０﹒２個百分點和０

﹒７個百分點，顯示大型餐飲業企業的經營情況漸見改善，該受惠於（ａ）企業由過去重點之於

官商飲食銷售，逐步轉向社會和居民的相對高度消費，和（ｂ）城鄉居民收入與國民經濟同步增

長，中產收入人群增加，使高級飲食消費漸見提升。

（四）金銀珠寶銷售額達５０９億元同比增加３％，仍遜於所增８﹒２％，但和化妝品

４２２億元同比增長１２﹒５％億元，比上年同期所增１０﹒６％多增１﹒９個百分點。

國務院總理李克強於２０１８年３月５日發表的《２０１８年政府工作報告》，相當重視以

增強消費對經濟發展的基礎作用，並積極採取增就業、添收入和降個稅等多種多樣措施強化居民

的消費能力，力保供給側之策能夠確保實體經濟穩中求進地發展和轉型升級。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

