《異動股》賓仕（１７０５）急回１３％穿５元，惟仍高招股價４倍

《經濟通通訊社１６日專訊》賓仕（０１７０５）上市第三日，鑊氣驟減，現急回１３％，

報４﹒９８元，穿５元關，成交約１６７１萬股，涉資８７１８萬元。惟仍較１元招股價高４倍

。

該股昨日曾大幅炒高至７﹒９元，較招股價高近７倍，若不計手續費，每手可賺２７６００

萬元。

現時，恆生指數報３１４４２，跌９８點或跌０﹒３１％，主板成交７６﹒２３億元。上證

綜合指數報３２９２﹒２７，升１﹒１６點或升０﹒０４％，成交１６１﹒９６億元人民幣。（

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